Челябинский облсуд поставил точку в деле о взятках экс-сенатору Цыбко

1 июня Челябинский облсуд оставил без изменения по существу приговор по делу о взятках — девять лет заключения — бывшему члену Совета Федерации от региона Константину Цыбко. Хотя в него и внесли правки, но решение фактически носит технический характер.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Константину Цыбко в Челябинском облсуде длилось восемь месяцев. Процесс стартовал в октябре прошлого года. Прения растянулись на два месяца. Из них на выступление гособвинителя ушло два дня. Следующие три недели в суде выступали адвокаты экс-сенатора. А с 22 марта слово предоставили самому Цыбко. Выступление в прениях он завершил 10 апреля.

Прокуратура просила ужесточить политику приговор до 14 лет колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей и лишением права три года занимать определённые должности. Константин Цыбко просил суд отменить приговор и полностью его оправдать. Вину в получении взяток он по-прежнему не признаёт.

Оглашение приговора началось лишь со второй попытки. Не успела председательствующий зачитать состав коллегии судей, как Константин Цыбко перебил её фразой «Я не слышу!» и стал звать дежурного, чтобы ему прибавили громкость.

Спустя пару минут процесс продолжился. Всё оглашение заняло меньше пяти минут. Большая часть этого времени пришлась на зачитывание ранее вынесенного приговора и состава участников заседания.

— Суд апелляционной инстанции определил приговор Озёрского городского суда от 3 августа 2017 года в отношении Константина Цыбко изменить. Назначить отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима, — зачитала судья. — В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы с дополнениями осужденного и адвоката Коваленко, апелляционное представление прокуроров Саломатова и Чеблаковой — без удовлетворения.

Сейчас защита Цыбко намерена обжаловать это решение в президиум облсуда, а затем в Верховный суд.

— Очевидно, что суд в итоговой части не принял никоим образом все заявления Константина Цыбко о состоянии его здоровья, — прокомментировал его адвокат Константин Коваленко. — Настрой у него боевой. Уверен, он будет биться до конца, включая, если потребуется, международные суды. Понятно, что решение Европейского суда по правам человека не отменяет приговор, но может признать его несправедливым, а судебный процесс — проведённым с нарушением. Решение в отношении Цыбко было принято ещё задолго до приговора — в судах по Тарасову и Лакницкому. Мы заявляли отвод судьям и просили, чтобы дело в первой инстанции рассматривал либо Челябинский облсуд, так как тогда Цыбко ещё был членом Совфеда, либо по месту совершения предполагаемого преступления. А это не Озёрск. Согласно обвинению, одно преступление было окончено в Москве, хотя позже в суде выяснилось, что там никаких денег не передавалось, а другое — в Челябинске. То есть дело вообще не должно было рассматриваться в Озёрске.

Экс-сенатора, с которого сняли неприкосновенность в 2015 году, обвинили в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Озёрский суд установил, что в 2012 году Константин Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллиона рублей за содействие в назначении его главой администрации ЗАТО, а также 10 миллионов от магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его деловых интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Челябинской области. Но судья посчитала доказанным факт передачи Тарасовым лишь части от вменявшейся сенатору взятки. Таким образом, переданная бывшим сити-менеджером Озёрска сумма снизилась до 11 миллионов.

В начале августа прошлого года озёрский суд приговорил Цыбко к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в 70 миллионов рублей и запретил ему три года после освобождения занимать должности на госслужбе.

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