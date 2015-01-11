О северном ветре и мокром снеге в выходные предупредили южноуральцев

Несмотря на начало календарного лета, на Южном Урале тепло не наблюдается. В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий, ссылаясь на Гидрометцентр.

Ночью прогнозируют небольшие дожди и мокрый снег. Последний будет в горах. Днем дожди усилятся и распространятся на большинство районов. Кроме того, обещают сильный ветер, отдельные порывы которого достигнут 20 метров в секунду. - Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — предупреждают в ГУ МЧС по Челябинской области. Жителей Челябинской области просят не оставлять детей без присмотра, особенно на улице, взрослым также рекомендуют оставаться в помещениях. Если непогода застала в городе или в открытой местности, прятаться возле деревьев или стен зданий не желательно. Опасность представляют также остановки и рекламные щиты. В случае необходимости звоните на телефоны 01, 101 или в ЕДДС вашего муниципального образования.

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