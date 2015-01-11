Почта России доставила в Челябинскую область 2,3 тыс. паспортов болельщиков ЧМ по футболу

Почта России организовала доставку и выдачу футбольным фанатам более 300 тыс. паспортов болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – Челябинская область получила 2,3 тыс. документов.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира и необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца, фотографию, а также RFID-чип с информацией о болельщике.

Доставка паспортов осуществляется для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения». Российские болельщики могут получить отправления в отделениях почтовой связи по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Для оформления паспорта необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи.+

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На Урале ЧМ будет проходить в Екатеринбурге.

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