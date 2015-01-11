МВД прокомментировало данные о недействительных паспортах

Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что 1,5 млн паспортов могут быть признаны недействительными из-за технической ошибки.

«За 11 лет в данном сервисе прошли обработку порядка 1,5 млн обращений. Утверждения ряда СМИ, что счетчик, размещенный на сайте, показывает количество недействительных паспортов, не соответствуют действительности. Количество паспортов, имевших статус недействительных, в разы меньше заявленной цифры», – сообщили в пресс-центре МВД России, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве подчеркнули, что для проверки действительности паспорта единой базой пользуются госорганы, и эта информация юридически значима. При помощи этой системы организован доступ к информационным базам МВД финансовых, кредитных организаций, а также нотариусов.

«В этой связи граждане, обращающиеся в кредитные и другие учреждения, пострадать не могут», – отметили в пресс-центре.

Вместе с тем, сервис проверки действительности паспорта на сайте МВД носит информационный характер, а сведения не являются юридически значимыми.

В МВД пояснили, что понять, действителен ли паспорт или нет, гражданин может при регистрации на Едином портале госуслуг.

«В случае если регистрация на этом портале завершилась с отрицательным результатом или с ошибкой, гражданин может обратиться в службу технической поддержки с соответствующим заявлением. После чего посредством Федерального ситуационного центра электронного правительства данное сообщение будет направлено в территориальный орган МВД России для проведения проверки и необходимой корректировки», – добавили в ведомстве.

Ранее российские СМИ сообщали, что около 1,5 млн паспортов могут признать недействительными из-за технической ошибки.

https://vz.ru/news/2018/6/1/925738.html