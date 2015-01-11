ХК «Трактор» представил нового главного тренера

Пост главного тренера ХК «Трактор» занял Герман Титов, о подписании контракта сроком на два года сообщили в пресс-центре челябинского хоккейного клуба.

Герман Титов ранее возглавлял тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга», затем московского «Спартака» и омского «Авангарда». Свою карьеру в качестве игрока он закончил в 2005 году, в разные годы выступал за воскресенский «Химик» и несколько клубов НХЛ. В истории «Трактора» Герман Титов стал 26-м тренером.

«Это абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами», - прокомментировал назначение генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. Он также отметил, что успех команды будет зависеть от тяжёлой повседневной работы и поддержки болельщиков.

Напомним, прежний главный тренер «чёрно-белых» Анвар Гатиятулин теперь работает в СКА.

Справка:

Герман Михайлович Титов родился 16 октября 1965 года в Калужской области. Начал выступления в качестве хоккеиста клуба «Химик» из города Воскресенска. С 28 лет выступал за клубы НХЛ: «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне 1997/1998 со сборной России он завоевал серебряную медаль Олимпиады в Нагано.

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