Кёрлинг-центр олимпийского уровня возведут в Челябинске к 2020 году

Современный кёрлинг-центр возведут в Челябинске в ближайшие два года, сообщил председатель областной федерации кёрлинга Александр Агафонов.
Необходимость спортивного объекта стала очевидна после неудачного выступления сборной России на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане. Проект кёрлинг-центра уже разработан и согласован с мэрией города и министерством спорта. Комплекс вместит в себя хоккейную арену и специализированные дорожки для занятий кёрлингом. Областная федерация кёрлинга намерена возвести объект без привлечения бюджетных средств, лишь на частные инвестиции.
По словам Агафонова, после Олимпиады-2018 в Челябинске произошёл всплеск популярности кёрлинга. Новый центр позволит заниматься этим видом спорта как профессионалам, так и любителям. Кёрлинг-центр должен появиться в ближайшие два года.
http://www.chel.aif.ru/
Ключевые теги: Кёрлинг, спорт, Челябинск.
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