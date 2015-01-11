Евгений Щербаков: «Озерск вновь стал площадкой большого спортивного мероприятия»

В понедельник глава округа Евгений Щербаков на аппаратном совещании подвёл итоги проведения XII летней cпартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада – 2018», которая проходила в Озерске с 1 по 3 июня.

– Озерск вновь стал площадкой большого спортивного мероприятия. И мы будем поддерживать эту традицию, и в дальнейшем приглашать к нам в округ участников больших значимых спортивных и культурных мероприятий. Атомиада прошла на хорошем уровне, работники градообразующего предприятия выступили достойно, мы их поздравляем, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Кроме того, оргкомитет спартакиады высоко оценили уровень проведения соревнований.

Более подробно о том, как проходил турнир рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов:

– В летней «Атомиаде -2018» участвовали коллективы пяти предприятий ядерно-оружейного комплекса Уральского региона: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), ФГУП РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск), ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), ФГУП «Уральский электромеханический завод» (г. Екатеринбург), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск). Всего в спартакиаде приняли участие 400 человек.

Сергей Степанов обратил внимание, что летняя «Атомиада» в Озерске проходила впервые, впервые участники соревновались по десяти видам спорта, ранее было восемь. И если раньше состязания проводились в нескольких городах, то Озерск стал единым местом для проведения всех мероприятий. Были задействованы стадион «Труд», КСК «Лидер», СК «Дельфин» и спортивный комплекс санатория -профилактория "Центр реабилитации работников "ПО "Маяк".

– Надо сказать, что ни от организаторов, ни от самих спортсменов, ни от представителей «Атомспорта» никаких нареканий не было. Спортивные сооружения, уровень организации и проведения, уровень судейства были оценены положительно. Командные результаты на региональных этапах «Атомиады» не подводятся, из числа победителей была сформирована команда Уральского регионального отделения, которая с 4 по 8 июля будет представлять наш регион на заключительном этапе «Атомиады» в Новоуральске.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36053/