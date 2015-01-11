Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует

04 июня 2018 проведено комиссионное обследование готовности к готовности к купальному сезону пляжей города, детских оздоровительных лагерей «Отважных», «Орленок», «Звездочка» с представительством руководителя Каслинского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Челябинской области.

На момент проверки температура воды в озере Иртяш +10,5 °С.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 20 апреля 2018 № 893 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2018 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

· с 05.06.2018 по 01.09.2018 купальный сезон;

· с 15.06.2018 по 01.11.2018 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· каменный карьер в районе УПТК;

· карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,

· пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,

· озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.