В августе на Южный Урал приедут три тысячи военных из разных стран

Антитеррористическое учение "Мирная миссия-2018" пройдет в августе на Чебаркульском полигоне.

Участвовать в нем будут более 3 тысяч человек и 500 единиц техники и вооружения из стран Шанхайской организации сотрудничества. Об этом договорились представители России Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана на третьей встрече военных делегаций, которая состоялась в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, представители военных ведомств стран ШОС уже провели рекогносцировку территории, на которой пройдут маневры, осмотрели зоны учений и места размещения национальных контингентов.

Добавим, совместные учения страны ШОС проводят каждые два года. В прошлый раз "Мирная миссия" состоялась в 2016 году в Киргизии.

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