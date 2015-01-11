В ДК «Маяк» стартовала новая развлекательная программа «Лето в городе»

5 июня гостеприимные двери арт-кафе ДК "Маяк" с радостью распахнулись для всех желающих посетить развлекательную программу "Лето в городе".

Гостей встречали Мастерица на все руки Алина и Режиссёр Веселухина. Взрослые гости могли уютно расположиться за столиками кафе с чашечкой кофе, в то время, как ребята занимались поделками, играли, танцевали, участвовали в забавных конкурсах.

В финальной части программы маленьких посетителей ждал приятный сюрприз - сок и сосиска в тесте.

Даже самые непоседливые мальчишки остались довольны. На прощание спросили, когда можно будет прийти ещё раз с друзьями)). Мы с радостью встретим вас каждый вторник и четверг с 11.00 часов в нашем веселом кафе!