Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за подорожания топлива

27 авиакомпаний России, входящие в Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, направили письмо вице-премьеру Максиму Акимову с предупреждением о возможном росте цен на билеты из-за подорожания керосина.

Чтобы избежать «негативных последствий» для пассажиров в 2018 году, перевозчики попросили Акимова подключить к проверке ситуации на рынке Федеральную антимонопольную службу.

Цены на российский авиационный керосин в 2017 году выросли на 20 процентов. Подорожание топлива продолжилось и в 2018 году, говорится в письме. По словам гендиректора «Ютэйр» Андрея Мартиросова, сейчас перевозчики сдерживают рост цен на билеты за счет «внутренних ресурсов».

С начала 2018 года в России подскочили цены на топливо. С 23-го по 28 мая в среднем по стране стоимость бензина и дизеля увеличилась на 80 копеек за литр. Аналитики связывают их подорожание с повышением мировых цен на нефтепродукты при слабом рубле. В таких условиях нефтяникам выгоднее продавать топливо за границу. Из-за этого в российском правительстве решили снизить акцизы на бензин и дизель, если эта мера не поможет, то власти намерены повысить экспортные пошлины на эти продукты.

https://snob.ru/