На следующей неделе южноуральцы получат два дополнительных выходных

Жители Челябинской области, как и все россияне, на этой неделе выйдут на работу и в субботу, 9 июня. Зато после работающее население будет отдыхать целых три дня – с 10 по 12 июня включительно.

— Выходной день с предстоящей субботы перенесён на следующий понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне в связи с празднованием Дня России 12 июня, который в этом году приходится на вторник, получат три выходных дня подряд — с предстоящего воскресенья, 10 июня, до следующего вторника, — подчеркнули в Роструде.

А после длинных выходных южноуральцы вновь выйдут на работу всего на три дня – со среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня.

Потом трудовые и выходные дни пойдут своим чередом вплоть до ноября, когда мы снова сможем отдохнуть три дня – с субботы, 3 ноября, до понедельника, 5 ноября, включительно.

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