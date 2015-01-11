Челябинские врачи прооперировали сердце через крошечный прокол на руке

Врачи Челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии сделали уникальную операцию 57-летнему пациенту из Хабаровска Александру Горскому.

Мужчине восстановили работу сердечного клапана, сделав операцию на сердце через небольшой прокол в вене. Для этого понадобился только местный наркоз.

– Через прокол, по артерии, по особой технологии к нарушенному клапану сердца подводится специальная трубочка. Она вставляется в свищ, из нее мы выводим специальную заглушку с двумя дисками, края которых плотно закрывают свищ. Кардиохирург видит, куда он "движется", только на экране ангиографического аппарата. Кроме того, прежде чем начать саму операцию, врач должен от прокола на руке, по пульсирующей артерии "довести" инструмент через еще один установленный механический протез клапана до клапана с дефектом и найти там ничем не обозначенную фистулу, – пояснил www.cheltv.ru/ рентгенхирург ФЦССХ Сергей Пискунов.

В родном городе больному понадобилось бы вскрывать грудную клетку и долго восстанавливаться после вмешательства. В Челябинске же, если все пойдет хорошо, он выпишется из больницы через несколько дней.

– Чтобы вылечить клапан в Хабаровске, надо было делать полостную операцию. Однако выяснилось, что в Челябинске такие операции делают без вскрытия грудной клетки. По бесплатной квоте меня направили в Челябинский кардиоцентр, и здесь вся операция свелась к проколу в области локтя, – рассказал www.cheltv.ru/ Александр Горский.

Отметим, что по данным регионального минздрава, в нашей стране на регулярной основе такую операцию могут провести даже не во всех специализированных сердечно-сосудистых центрах. Отметим, что за последние три года хирурги южноуральской столицы сделали более 30 операций на сердце через прокол в вене.

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