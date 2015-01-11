Как доехать на Бажовку-2018: бесплатные рейсы и экспресс-туры

На Бажовский фестиваль организуют бесплатные рейсы и экспресс-туры — фестиваль народного творчества состоится 22—24 июня на новой площадке в Пластовском районе (Демаринское поселение).

Прямо на площадку фестиваля 23 июня будут ходить автобусы из Челябинска, Миасса, Троицка, Южноуральска и Пласта. Бесплатный «Бажовский экспресс» будет отправляться из Южноуральска с автовокзала «Южный» с 8.00 каждые два часа до 14.00. Обратно автобусы поедут в 16.00, 18.00, 20.00 и в 22.00. Из Пласта спецрейсы будут курсировать с автовокзала каждый час, начиная с 8.00 и до 20.00. Обратные рейсы будут отправляться в Пласт каждый час, начиная с 10.00 до 22.00.

Можно выбрать платные туры, в которые входит дорога до фестивальной площадки и обратно. Четыре рейса по маршруту «Челябинск — Бажовский фестиваль — Челябинск» отправятся с автовокзала «Южные ворота» в 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 и вернутся обратно в 21.00, 22.00, 22.30, 23.00. Тур из Троицка: отправление с автовокзала в 8.00, с Бажовского фестиваля — в 22.00. Туристический маршрут из Миасса начнется у ДК «Автомобилестроителей» в 9.00. Первую остановку автобус сделает в Чебаркуле у Дворца Культуры «Мечта» в 9.40. Вторую остановку — на Бажовском фестивале. Тем же путем экспресс поедет обратно в 22.00.

Напомним, что Бажовский фестиваль народного творчества состоится 22—24 июня уже в 26-й раз. В этом году площадкой для этно-города выбрана живописная поляна вблизи села Демарино (Пластовский район).

Всего в этом году на фестивале ожидают около 5 тыс. участников и более 20 тыс. гостей. Формат останется прежним. Гостей ждет «Мастеровая слобода» и этно-город «Уральское поселение», банный фестиваль и ярмарка традиционных продуктов питания «Раздолье». В программе также — старинный ритуал «Кузнечная свадьба» и массовые коллективные работы над тканым полотном, которое станет в итоге совместного творчества настоящей «Дорогой к солнцу».

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