На платежках за жилье нельзя печатать рекламу

С июня реклама на квитанциях за квартиру и коммунальные услуги стала вне закона, в том числе на их оборотной стороне. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

И это правильно. Реклама мешает рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и их суммарный объем. Порой граждане даже выкидывают квитанции, приняв их за "спам". А иных такая реклама и вовсе может вводить в заблуждение - ведь абы какую компанию в платежке рекламировать не станут.

Тем не менее запретить рекламу на платежках ЖКХ удалось только со второй попытки. Госдума приняла поправки в закон о рекламе еще в конце прошлого года. Тогда они предусматривали запрет всей рекламы. Совет Федерации не одобрил документ. Сенаторы обращали внимание, что в нашем законодательстве это первый случай, когда будет отрегулирован тип рекламного носителя. До этого были нормы по содержанию рекламы, по уровню ее звука, площади. Поэтому было решено создать согласительную комиссию по этому вопросу.

В рекламной отрасли реклама на квитанциях считается довольно эффективной, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими носителями. Во-первых, местом ее размещения служит официальный платежный документ, что должно вызывать доверие у потребителя. Во-вторых, квитанции рекомендуют хранить три года, а значит, есть вероятность, что к услугам компании могут прибегнуть через длительное время после проведения акции. В-третьих, есть возможность адресного распространения - по конкретным районам или домам, тщательнее спланировать рекламную кампанию.

Депутаты и сенаторы сошлись во мнении, что запрет необходим, но он коснется лишь коммерческой рекламы. При этом на квитанциях останется социальная реклама, информация минздрава, МЧС и МВД. Эти сообщения могут размещаться только на обратной стороне квитанций. Обычную рекламу можно только вложить внутрь платежки отдельным листом.

Окончательно новые правила вступят в силу с 3 июня. Однако во многих регионах ограничения на рекламу на платежках начали действовать гораздо раньше этого срока. Например, в Подмосковье уже в мае жители получили квитанции с рекламой на вкладышах. Но если противоречащая правилам реклама вдруг никуда не исчезнет, граждане могут пожаловаться в жилищную инспекцию.

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