Жителей Челябинской области предостерегли от посещения Аркаима

Участие в стихийном околорелигиозном празднике может быть опасным для жизни и здоровья, предупредили южноуральцев участники состоявшейся накануне пресс-конференции.

Напомним, что на протяжении многих лет окрестности историко-культурного заповедника «Аркаим» каждое лето становятся местом проведения спорного мероприятия — праздника летнего солнцестояния, на который съезжаются тысячи последователей эзотерических и оккультных учений. Как рассказал заместитель директора заповедника Валерий Волик, когда солнцестояние выпадает на выходные дни, число празднующих может достигать 15-20 тысяч человек.

«Они располагаются за территорией заповедника, на частных сельхозугодьях, — рассказал он. — Проблемы возникают из-за того, что люди до конца не понимают, зачем именно они сюда пришли. Говорят, чтобы зарядиться какой‑то там энергией, встретить рассвет и тому подобное, но при этом разжигают мангалы, которые становятся причиной пожаров, употребляют горячительные напитки и устраивают потасовки. В довершение всего они запускают в небо фонарики, которые при попутном ветре попадают на территорию заповедника и могут привести к возгораниям».

Сотрудникам заповедника приходится выставлять посты на границе Аркаима, чтобы контролировать передвижения незваных гостей. По словам Волика, уже сейчас в полицию и МЧС направлены письма с просьбой выделить силы для обеспечения порядка и безопасности.

«Мы должны быть готовы к любым ситуациям», — подчеркнул он.

Кроме того, оккультисты обычно оставляют после себя горы мусора, который приходится убирать опять же сотрудникам музея-заповедника, и создают негативный имидж Аркаиму — известному и уважаемому научному учреждению. Многие ассоциируют языческий праздник с заповедником, хотя они не имеют друг к другу совершенно никакого отношения.

«Бывает, во время празднования солнцестояния человек отравится или подерется с кем‑то. Его спрашивают: где это случилось? А он: в Аркаиме, хотя на самом деле за его пределами», — посетовал Валерий Владимирович.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подтвердил, что обеспечение безопасности — один из самых острых вопросов, связанных с днем солнцестояния.

«Посещение этого мероприятия небезопасно!» — предостерег он земляков.

Министр признал, что власти пока не придумали, как быть с этим мероприятием, которое, по его мнению, не вписывается ни в один культурный или туристический календарь.

«Мы уже думали над тем, чтобы возглавить этот процесс, создать организованную площадку и переманить людей туда. Но всех мы все равно не переманим, а сталкивать два мероприятия — это приведет к еще худшим последствиям», — уверен Бетехтин.

По мнению секретаря Челябинской митрополии отца Игоря Шестакова, запретительными мерами ничего добиться не получится и бороться с этим явлением нужно через просвещение сограждан.

«Аркаим — это удивительный, уникальный памятник, куда обязаны приезжать туристы, для того чтобы познакомиться с тем пластом истории, который открыли наши челябинские археологи и который удалось спасти от затопления, в том числе с моим участием. Но спасли мы его для того, чтобы сегодня он был не знаменем пререкания и поводом для насмешек, а местом, где люди могут познакомиться с удивительным миром археологии», — отметил отец Игорь.

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