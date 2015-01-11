СК возбудил дело по факту стрельбы по школьникам в Челябинске

Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный открыл стрельбу по школьникам в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Как отмечается, дело заведено по статье о хулиганстве.
По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, находившихся около учебного заведения.
Как уточняется, дети бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего тот и открыл стрельбу. У школьников диагностированы касательные раны, не требующие госпитализации.
Злоумышленник задержан. Им оказался 43-летний житель соседнего дома.
Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу из пневматики рядом с гимназией в Челябинске.
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Ключевые теги: Челябинск, школьники, стрельба.
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