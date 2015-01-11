Современный городской лагерь – это качественный отдых, спорт, исследования и творчество

В июне в Озерске на базе образовательных учреждений работают 14 профильных оздоровительных лагеря, которые посещают 1300 детей младшего и среднего школьного возраста.

Как показывает практика, для детей от шести до тринадцати лет городской лагерь является хорошей возможностью отдохнуть и провести время с пользой. С половины девятого утра и до четырёх часов дня дети находятся под присмотром педагогов, занимаются спортом, творчеством или дополнительным образованием по профилю своего лагеря, посещают кино, театры и учреждения Культурно-досугового центра. Для детей организовано питание – завтрак, обед и полдник.

Следует отметить, что все городские лагеря в Озерске профильные, в каждой образовательной организации на первую смену была подготовлена своя программа, в частности, лицей №23 работает по культурологическому направлению, в школе № 25 смена многопрофильная, которая включает досуговое, экологическое, творческое и спортивные направления, в школе №27 – социально-педагогическое, также есть лагеря спортивно-оздоровительного, правового, естественнонаучного и интеллектуального направлений, с дополнительным изучением английского языка.

В городском лагере «Юный исследователь» на базе физико-математического лицея №39 побывали представители средств массовой информации. Как отметила начальник лагеря Анна Теличко, для первой летней смены было выбрано не только направление, но и тема – «Средневековое рыцарство». Каждый педагог подготовил для ребят занимательные развивающие занятия. В кабинете химии у ребят есть возможность примерить на себя роль средневековых алхимиков, с учителями биологии дети будут изучать лекарственные растения, кроме того, им предстоит познакомиться со средневековой поэзией, историей рыцарства, внутренним убранством замков. На закрытии смены каждый отряд представит своего рыцаря с замком, доспехами и стихами для прекрасной дамы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36115/