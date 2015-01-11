Челябинской области вновь грозят лесные пожары

Сухая ветреная погода и долгие выходные — вот что может спровоцировать трагедию!

В регионе сухо и ветрено. Плюс, долгие выходные. Значит, народ пойдет на пикники в лес. Южноуральцам напоминают, что в лесах и в полях палить костры запрещено. С апреля огонь уничтожил более 22 га леса.

Уже с воскресенья, 10 июня, на юге и в восточных районах Челябинской области прогнозируется высокая пожарная опасность. Как уточнили в региональном Гидрометцентре, это IV класс горимости.

Сотрудники МЧС готовы к борьбе с огнем.

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