На Тургояке Федор Конюхов рассказал о своей новой кругосветке и рекордах

Известный российский путешественник Федор Конюхов 8 июня во время проведения традиционной регаты на озере Тургояк (Миасс, Челябинской области) рассказал о планах на будущее и подготовке к своему шестому кругосветному путешествию.

Федор Конюхов планирует одиночный переход на весельной лодке "АКРОС" вокруг света за 250 дней. Первый этап экспедиции начнется в ноябре 2018 года в Новой Зеландии. Путешественник доплывет до Мыса Горн в Чили, затем направится к Мысу Доброй Надежды (ЮАР) и вернется обратно в Новую Зеландию. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удавалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн. Федор Конюхов рассчитывает затрачивать на каждый этап примерно три летних месяца (декабрь-январь-февраль).

Генеральным спонсором мероприятия выступит нефтесервисная компания «АКРОС», которая и помогает в строительстве весельной лодке размером 9 метров. Для ее создания был приглашён британский дизайнер Филипп Моррисон. Он проектировал для Фёдора весельную лодку УРАЛАЗ, на которой путешественник пересек Атлантический океан за рекордные 46 суток и лодку ТУРГОЯК, на которой он пересек Тихий океан от Чили до Австралии за 160 дней. Сейчас лодка стоит на берегу озера Тургояк в Миассе.

"Самое сложное в этом путешествии – айсберги, холодные ветра и опасные течения», - рассказал Федор Филиппович. - Айсберги могут встречаться в любое время года по всему Южному океану. Некоторые из них способны достигать нескольких сотен метров. Встречающиеся айсберги имеют возраст 6-15 лет, что предполагает одновременное существование в водах океана более 200 тысяч айсбергов".

Весной 2019 года Федор Конюхов планирует побить новый рекорд на воздушном шаре вокруг света. В 2020 году великий путешественник планирует обогнуть Землю за пять дней на планере. Днем он будет набирать высоту за счет солнечных батарей. А ночью плавно планировать и снижать высоту. Сейчас Федор Филиппович учится управлять планером.

В 2021 году Конюхов на парусной лодке планирует совершить три оборота вокруг света без остановки за 80 дней каждый, чтобы завоевать Кубок Жюля Верна. В 2023 году в планах у путешественника спуститься на дно Марианской впадины на огромном батискафе.

«Я не нагружаю себя физическими упражнения перед очередной экспедицией, не занимаюсь в тренажерном зале. Но я регулярно прохожу медицинские обследования И один раз в месяц быстрым шагом иду 100 километров. Это занимает около 19 часов. Выхожу рано утром из дома и возвращаюсь поздно ночью. Если выдерживаю маршрут и ничего после это не болит, значит я готов к следующему путешествию», - поделился Федор Филиппович секретами подготовки к длительным путешествиям.

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