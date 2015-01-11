Страна зовет. Челябинских бизнесменов пригласили в проекты к саммитам ШОС и БРИКС

Власти региона пытаются привлечь южноуральский бизнес к участию в проектах, которые связаны со стратегией развития Челябинской области до 2035 года и могут быть реализованы по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП).

О перспективах участия бизнеса в проектах ГЧП и возможностях, открывающихся в связи с подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, рассказал 8 июня на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей (СПП) вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Сегодня в проработке региона находятся такие перспективные проекты, как высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск — Екатеринбург, строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, перевод городского транспорта на газомоторное топливо, МФЦ в Магнитогорске, строительство платной автодороги Сатка — Миасс, дублера М5, и т. д.

По словам вице-губернатора, большинство проектов ГЧП сейчас обсуждаются с компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за рубежа, однако в правительстве рассчитывают и на интерес со стороны регионального бизнеса. Руслан Гаттаров уверяет, что большинство проектов ГЧП — это «очень надежные контракты», и что на Южном Урале созданы «замечательные» условия для развития ГЧП, однако по-прежнему ощущается дефицит инвесторов. «Нам очень хочется большего включения в проекты бизнеса из нашего региона», — подчеркнул Руслан Гаттаров.

Между тем из крупных проектов с участием местного бизнеса можно назвать лишь строительство тепличного комплекса «Горный» в Усть-Катаве, о котором подробно рассказал вице-президент ЧРОО «СПП» Марк Лейвиков. Этот проект, в который инвестируют 7,5 млрд рублей, позволит создать не менее 720 новых рабочих мест.

Отметим, что по итогам 2017 года Челябинская область заняла 24-е место среди всех регионов России по уровню развития ГЧП, улучшив результат 2016 года на 12 пунктов. Сейчас на Южном Урале 88 концессионных соглашений на общую сумму 7,4 млрд рублей. Основные проекты реализуются в коммунально-энергетической и транспортной сферах, в экологии и при строительстве спортивных объектов.

«Концессионные соглашения известны давно, большинство железных дорог в Российской империи было построено именно так, — заметил член ЧРОО «СПП» Евгений Ковалев. — Можно сказать, что возврат к концессиям произошел в 2005 году. Это и породило начало государственно-частного партнерства в нашей стране. ГЧП сегодня — это государство и инвестор, связанные ключевым словом «партнерство». Такая форма взаимодействия предусматривает взаимное удовлетворение обеих сторон».

По словам первого замминистра экономического развития региона Ирины Акбашевой, сейчас в ведомстве дорабатывают инфраструктурный перечень проектов, в реализации которых могут быть использованы механизмы ГЧП. В этом списке 100 объектов, включая муниципальные. «Бизнес может принять участие в этих проектах», — отметила Ирина Акбашева.

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