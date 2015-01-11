Результаты ОГЭ по русскому языку стали известны на Южном Урале

Результаты государственного экзамена по русскому языку в девятых классах стали известны в Челябинской области, 13 июня все образовательные организации предоставят ученикам информацию об оценках, сообщают в региональном министерстве образования.

«96% всех девятиклассников нашей области успешно сдали экзамен по русскому языку. Среди них 39% получили оценку “хорошо” и 23% — “отлично”. Круглых отличников, набравших максимально возможный балл, — 324», — рассказала начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Те, кто решит обжаловать результаты экзамена, могут сделать это в течение двух рабочих дней — 14 и 15 июня.

Напомним, ранее южноуральские девятиклассники узнали результаты экзамена по иностранным языкам.

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