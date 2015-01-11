Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 14.06.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 14 июня 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 13 град. С • атмосферное давление 732 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 79 % • ветер юго -западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1 В сетях холодного водоснабжения К.М.2п-10,11, Гайдара 17п-4.5, Дзержинского 55 п-6 с 8 до окончания Набережная 55, К.Маркса 26, Луначарского 1, 13 п-3, Монтажников 22, Советская 2,6,21,23,25,27 С 9 до 12 часов Калинина 3, Семенова 19, К.М. 1п-1 С9 до 13 часов Семенова 17 С 10 до окончания Строительная 10 С 11 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения П. Новая Теча, ул. Дуговая с 9 до 12 часов Космонавтов 14,16,18,20,22,24,26, Советская 41,45, Набережная 47,49 <b с 13 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения К.М.2п-10,11, Гайдара 17 п-4,5, Дзержинского 55 п-6 с 8 до окончания Дзержинского 38, Калинина 1,3,5,7 С 8 до 17часов Набережная 55, К.Маркса 26, Луначарского 1,13 п-3, Монтажников 22, Кирова 15, Ленина 36, Герцена 16 с 9 до 12 часов К.Маркса 1 п-1 с 9 до 13 часов Семенова 17 с 10 до окончания Строительная 10 с 11 до 14 часов Вниманию Озерчан! По прогнозу Челябинского гидрометцентра сегодня по области ожидаются небольшие дожди, грозы, град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 15-20 м/с. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий<br>на 14 июня 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, отдельные порывы ночью до 16 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 9-14º, при прояснении до плюс 5°, днем плюс 20-25°, в горах плюс 15-20°. ОЯ: град ,местами крупный, усиление ветра. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36139/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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