Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 14.06.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 14 июня 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 13 град. С
• атмосферное давление 732 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 79 %
• ветер юго -западный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
1 В сетях холодного водоснабжения К.М.2п-10,11, Гайдара 17п-4.5, Дзержинского 55 п-6 с 8 до окончания
Набережная 55, К.Маркса 26, Луначарского 1, 13 п-3, Монтажников 22, Советская 2,6,21,23,25,27 С 9 до 12 часов
Калинина 3, Семенова 19, К.М. 1п-1 С9 до 13 часов
Семенова 17 С 10 до окончания
Строительная 10 С 11 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения П. Новая Теча, ул. Дуговая с 9 до 12 часов
Космонавтов 14,16,18,20,22,24,26, Советская 41,45,
Набережная 47,49 <b с 13 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения К.М.2п-10,11, Гайдара 17 п-4,5, Дзержинского 55 п-6 с 8 до окончания
Дзержинского 38, Калинина 1,3,5,7 С 8 до 17часов
Набережная 55, К.Маркса 26, Луначарского 1,13 п-3, Монтажников 22, Кирова 15, Ленина 36, Герцена 16 с 9 до 12 часов
К.Маркса 1 п-1 с 9 до 13 часов
Семенова 17 с 10 до окончания
Строительная 10 с 11 до 14 часов
Вниманию Озерчан!
По прогнозу Челябинского гидрометцентра сегодня по области ожидаются небольшие дожди, грозы, град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 15-20 м/с.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий<br>на 14 июня 2018 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, отдельные порывы ночью до 16 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 9-14º, при прояснении до плюс 5°, днем плюс 20-25°, в горах плюс 15-20°.
ОЯ: град ,местами крупный, усиление ветра.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано
201 обращение граждан.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36139/