За появление на трибунах в пьяном виде могут включить в черный список болельщиков

За появление на трибунах в пьяном виде могут включить в черный список – в списке МВД, по данным на 4 июня, значились 456 человек, кому суды уже закрыли вход.

Как уточняется в заметке «Российской газеты», не важно, выпил человек дома или как-то умудрился напиться уже на стадионе, но если он из-за алкоголя потеряет человеческий вид, будет наказан по строгой статье. Верховный суд России провел обзор судебной практики по наказанию болельщиков. На опубликованные правовые позиции должны ориентироваться и суды, и полиция, и сами болельщики. Накануне чемпионата мира по футболу это особенно актуально. Однако нормы распространяются на все соревнования.

Напомним, в КоАП есть статья, наказывающая зрителей за нарушения на трибунах. В списке МВД, по данным на 4 июня, значилось 456 человек, кому суды закрыли вход. Как объяснил Верховный суд России, запрет не назначается автоматически, это дополнительная мера. Суды могут ограничиться штрафом, обязательными работами или административным арестом.

В качестве смягчающего обстоятельства может быть засчитано раскаяние нарушителя, семейное положение, в том числе наличие несовершеннолетних детей. А вот отказ от медосвидетельствования на алкоголь при наличии оснований полагать, что человек пьян, будет считаться отягчающим обстоятельством. Также Верховный суд отметил, что если проступок зрителя является малозначительным и не привел к серьезным последствиям, то наказывать не стоит. В справке приводится пример, когда зритель после забитого его командой гола подбросил в воздух некий предмет. Полиция усмотрела в этом правонарушение. Однако суд отметил, что другие болельщики находились от упавшего предмета на значительном удалении и каких-либо негативных последствий для других зрителей и имущества стадиона не наступило. Поэтому суд освободил фаната от ответственности.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На Урале ЧМ будет проходить в Екатеринбурге.

Первая игра – матч-открытие – состоится в четверг, 14 июня, вечером на стадионе «Лужники». Сборная России будет принимать команду Саудовской Аравии.

Накануне Челябинская область получила 2,3 тыс. паспортов болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира и необходимый для прохода на стадион.

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