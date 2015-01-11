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| Новости » Городские новости

Трудовые отряды главы округа помогают своему городу

Глава округа Евгений Щербаков встретился с озерскими школьниками, которые в этом году стали участниками трудовых отрядов главы Озерского городского округа и в настоящее время выполняют работу по благоустройству детских дошкольных учреждений.

В начале встречи Евгений Щербаков подчеркнул, что вовлечение молодого поколения озерчан в трудовую деятельность имеет важное воспитательное значение – ребята помогают своим семьям, но прежде всего они помогают своему городу, самым маленьким озерчанам, выполняют ту работу, в которой нуждаются детские дошкольные учреждения.

Глава обратился к участникам встречи с предложением провести разговор в неформальной форме, открыто обсудить не только нынешнее трудовое лето, но и отношение молодых людей к родному городу, их дальнейшие планы, касающиеся поступления в высшие учебные заведения, будущей профессии и выбора места жительства:

– Я считаю, что возрождается замечательная традиция – летние трудовые отряды школьников. Когда вы становитесь участниками процесса, вы начинаете другими глазами смотреть на городскую жизнь, начинаете ценить труд других людей, и в первую очередь своих родителей. Приходит понимание того, как достаются заработанные средства. Не те деньги, которые вы получаете от родителей, а те, которые заработали вы сами, у них совсем другая цена. Дело очень важное и нужное. Те, кто начинают самостоятельно работать, поступают, на мой взгляд, очень правильно, а вот обратная ситуация – это ненормально.

Как пояснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, пятая трудовая четверть существовала всегда. В этом году по инициативе Евгения Щербакова была введена новая форма работы – отряды главы Озерского городского округа.

– На июнь и июль сформированы восемь отрядов по десять человек, – отметила Любовь Горбунова. – Ребята будут работать на площадках самых крупных детских садов, в июне – это детские сады №№1 и 26, в июле – детские сады №№ 43 и 58. Это самые крупные детские дошкольные учреждения в Озерске, у них много структурных подразделений, и здания этих садов расположены в разных районах города. Исключением является детский сад №58, но его здание включает пять блоков и занимает достаточно большую территорию.

В ходе своей трудовой деятельности ребята будут заниматься уборкой территории, обрезкой кустарников и покраской некоторых объектов, то есть у каждого детского сада свой фронт работы.

С каждым отрядом работает руководитель – это педагог данной образовательной организации, который находится рядом со школьниками и следит за соблюдением требований техники безопасности. Любовь Горбунова обратила внимание на то, что в этом году количество ребят, желающих работать, в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. У старшеклассников есть понимание важности и значимости данный работы, а кроме того, у всех есть желание заработать собственные деньги, чтобы не зависеть от бюджета семьи.

Начальник управления образования также отметила, что на следующий год планируется организовать деятельность трудовых отрядов главы округа по типу студенческих, чтобы у молодых людей была возможность не только работать, но и совместно проводить свободное время –участвовать в спортивных соревнованиях, развлекаться, выезжать на экскурсии по Челябинской области.

Трудовые отряды главы округа помогают своему городу

Трудовые отряды главы округа помогают своему городу

Трудовые отряды главы округа помогают своему городу

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36145/

Ключевые теги: школьники, трудовые отряды, ОГО, Евгений Щербаков.

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