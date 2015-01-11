Во сколько обойдётся поездка на матчи ЧМ по футболу озёрскому болельщику?

В четверг, 14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу. Проведение крупнейшего футбольного дерби запланировано на 12 стадионах в 11 городах нашей страны.

Тысячи болельщиков устремятся с помощью самолётов, поездов, автобусов и машин к местам проведения мундиаля. Среди них будет и множество озерчан, которые так долго ждали, когда главный футбольный праздник придёт и в Россию.

Как будут добираться и где будут жить озерские болельщики, например, в Казани и Самаре?

Как сообщил нам Владимир Пожарицкий, ярый футбольный болельщик, позади покупка билетов, цена на которые варьировалась от 6300 до 9900 рублей, а также получение специального паспорта болельщика, который, при наличии билета на матч, позволяет бесплатно передвигаться посредством железной дороги между "футбольными" городами. Так, 17 июня Владимир и его друзья отправятся в Екатеринбург, где пробудут вплоть до матча "Франция-Перу", затем на 3 ночи уедут в Казань. Далее озерчане прибудут в Самару, заплатив за такси 1000 рублей с человека.

И, если на дороге можно существенно сэкономить, то с поисками жилья пришлось изрядно помучиться: так, снять 1 комнатную квартиру в Казани реально лишь от 15000 рублей в сутки, и это ещё не самая высокая цена. Как следует из переписки с владельцем одной из сдающихся в аренду квартир, стоимость может возрастать до 40 тысяч рублей в сутки!

Но болельщикам из Озёрска повезло, они нашли на "Букинге" приемлимый вариант: 3 койки в восьмиместном номере - 12600р за трое суток. Т.е. 1400р/сутки с человека. Хостел расположен рядом с Казанским кремлём, а железнодорожный вокзал в 10 минах ходьбы.

В Самаре ребята не стали снимать жилье, решив уехать рано утром на поезде в Екатеринбург на матч "Швеция-Мексика", хотя специально для Озёрск.ру узнали примерные расценки на ночлег: около 8000р в сутки, скидка за раннее бронирование предоставлялась.

Итак, сколько же потратит скромный озерский болельщик за время проведения ЧМ по футболу?

Билеты+затраты на дорогу к "футбольным" городам+съём жилья+деньги на питание, развлечения, непредвиденные расходы=55000 рублей на человека.

Между тем, билет на сегодняшний матч "Россия-Саудовская Аравия" в "Лужниках" стоит от 30000 до 60000 рублей.

Пункт выдачи паспорта болельщика

Получение паспорта

Волонтёры, которые будут работать во время ЧМ по футболу в Екатеринбурге

"Екатеринбург Арена"

Данное сооружение является пристройкой к стадиону. Во время мундиаля на бывшем стадионе "Центральный" могут одновременно разместиться 35 тысяч человек.

Бронирование жилья озёрскими болельщиками

Алксандра Лебедева