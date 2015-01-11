Гостям Ильменского фестиваля запретили употреблять алкоголь

Полиция напомнила гостям всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни о запрете на употребление алкогольных напитков.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 июня. Организаторы сообщают, что ожидается до 40 тыс. зрителей.

«Для обеспечения правопорядка сотрудники отдела МВД России по Миассу с сегодняшнего дня приступают к круглосуточной охране территории», – сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В оперативное подчинение начальника миасской полиции поступят коллеги из спецподразделения ГУ МВД и полка ДПС ГИБДД по Челябинской области, правоохранители из Златоуста, а также сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии, представители частных охранных предприятий.

«Полицейские напоминают, что на территории проведения фестиваля запрещается распитие алкогольной продукции», – говорится в сообщении.

С 15 по 17 июня 2018 года на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоится 42-й всероссийский фестиваль авторской песни. Традиционно будут работать две концертные площадки – главная сцена и лесная, на которых выступят авторы и исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и южноуральских городов, а также из США.+

Заезд в палаточный лагерь начнется с восьми утра 15 июня.

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