Гостям Ильменского фестиваля запретили употреблять алкоголь

Полиция напомнила гостям всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни о запрете на употребление алкогольных напитков.
Торжественное открытие фестиваля состоится 15 июня. Организаторы сообщают, что ожидается до 40 тыс. зрителей.
«Для обеспечения правопорядка сотрудники отдела МВД России по Миассу с сегодняшнего дня приступают к круглосуточной охране территории», – сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
В оперативное подчинение начальника миасской полиции поступят коллеги из спецподразделения ГУ МВД и полка ДПС ГИБДД по Челябинской области, правоохранители из Златоуста, а также сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии, представители частных охранных предприятий.
«Полицейские напоминают, что на территории проведения фестиваля запрещается распитие алкогольной продукции», – говорится в сообщении.
С 15 по 17 июня 2018 года на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоится 42-й всероссийский фестиваль авторской песни. Традиционно будут работать две концертные площадки – главная сцена и лесная, на которых выступят авторы и исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и южноуральских городов, а также из США.+
Заезд в палаточный лагерь начнется с восьми утра 15 июня.
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Ключевые теги: Ильменский фестиваль, запрет на алкоголь, выходные.
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