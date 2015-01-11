Юные музыканты познакомились с историей Озерска и «Маяка»

В Озерском городском округе идет работа III Всероссийской летней творческой школы "Волшебство звука": в плотном учебном графике нашлось время для познавательного отдыха в информационном центре "ПО "Маяк", где для юных музыкантов провели квест-игру.

Задание было связано с историей Озерска и ФГУП «ПО «Маяк». Организаторы игры попросили не раскрывать ее суть для остальных в надежде, что озерские школьники в новом учебном году обязательно посетят музей градообразующего предприятия и не только познакомятся с прошлым города и комбината, но и получат массу впечатлений от увлекательного и познавательного занятия: квест-игра – это просто идеально для отдыха как детей, так и взрослых.

Для участия в ней не понадобился телефон, интернет и wi-fi. Один час без гаджетов - только ради этого стоило посетить информационный центр "Маяка". А еще ради активного общения, в ходе которого дети проявили смекалку и умения.

Пока юные музыканты и мастера-наставники были заняты выполнением задания, организаторам проекта удалось пообщаться с родителями участников III Всероссийской летней творческой школы и услышать в свой адрес немало добрых слов:

- Вот уже третий год мы выбираем Летнюю творческую школу в Озерске. Команда величайших профессионалов в своей области, невероятно креативных, притягивает к себе, как магнит. Очень мало людей в современном мире, которые так страстно относятся к своей творческой деятельности, которые могут заманить горящими глазами в тайну своего творчества. Именно в этой Школе собрались такие педагоги, руководители, да и просто организаторы этого проекта. Для нас Озерск и то, что здесь происходит в рамках Летней творческой школы, люди, которые всем этим занимаются - это некое погружение в другую светлую, добрую, волшебную реальность, о которой мечтает каждый человек (г. Магнитогорск).

- На "Волшебство звука" мы приезжаем второй раз из Петропавловска-Камчатского. Условия для занятий, творческая атмосфера, культурная программа дает юным музыкантам новые силы на год вперед. Педагоги школы проводят занятия в уникальном формате – происходит полное погружение в музыку. Директор школы Л.Б. Кузнеченкова организовывает процесс самым удобным для детей и преподавателей образом, с учетом индивидуальных особенностей каждого "таланта". Я очень надеюсь, что формат этой Школы сохранится в будущем, получит развитие. С большим удовольствием приедем сюда еще. А еще мы по-хорошему завидуем жителям Озерска: в каком красивом городе они живут, сколько здесь красивых мест для отдыха и творческого вдохновения (г. Петропавловск-Камчатский).

- Коллектив Детской музыкальной школы №1 и ее директора Л.Б. Кузнеченкову отличает огромное чувство ответственности за судьбы своих учеников, за то, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в бурном потоке жизни. В школе царит доброжелательная атмосфера, работают высококвалифицированные педагоги. Мы очень рады, что попали в проект «Волшебство звука». Профориентация для нас - дело прошлое, наш ребенок уже точно знает, что будет музыкантом как Дмитрий Онищенко, его педагог-наставник. А еще мы, родители, считаем прорывом, что наш ребенок не только читает нотную грамоту, но стал постигать мир классической литературы, которую цитирует Иван Иванов (еще один педагог-наставник). Ждем следующего лета, следующей Школы "Волшебства" (г. Озерск).

- Моей дочери 14 лет. Она мечтает профессионально заниматься музыкой. Как мама, я пытаюсь помочь и поддержать своего ребенка, подтолкнуть ее к творческому росту. Наша семья невероятно счастлива, что в городе Озёрске проходит уникальная III Всероссийская летняя творческая школа для одарённых детей в области музыкального искусства "Волшебство звука". Не секрет, что для музыкантов огромное значение имеет окружающая среда. Озёрские дети, связанные с музыкой, хорошо знают друг друга, знают педагогов, то есть, как говорится, "варятся в собственном соку". Уникальность школы заключается в том, что к нам приезжают "свежие силы": профессиональные педагоги международного уровня, которые увлечены своим делом и умеют работать с детьми; ребята из других городов, с которыми можно себя сравнить, получить правильный творческий ориентир и вдохновение. У озёрских детей есть возможность реализовать себя в школе "Волшебство звука", которая доступна жителям мегаполисов, где есть большие возможности. После занятий в творческой школе моя дочь приходит домой окрылённой и радостной. Ей подсказывают недочёты, дают полезные советы. Ей нравится заниматься любимым делом летом, когда не тяготят школьные уроки. Хочу выразить слова благодарности организаторам Всероссийской летней творческой школы "Волшебство звука" (г. Озерск).

Все, кто хочет познакомиться с участниками Летней творческой школы, мастерами-наставниками, приглашаются на гала-концерт в ДК "Маяк" 16 июня, в 16:00. Вход бесплатный.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36152/