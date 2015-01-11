Озерские регистраторы празднуют юбилей

Глава округа Евгений Щербаков поздравил сотрудников озерского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области с юбилеем.

Ровно двадцать лет назад был создан один из первых в регионе филиалов государственного учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- Поздравляю вас с этим замечательным праздником, - отметил Евгений Щербаков, - За подготовкой и выдачей регистрационных документов стоит работа конкретных людей. Спасибо вам за то, что делаете очень нужное дело. Желаю вам счастья, семейного тепла, всегда работать с настроением и получать удовольствие.

Руководитель отдела Людмила Редкошеева отметила, что подразделение за годы существования претерпело несколько преобразований, но все эти годы специалисты выполняли возложенные обязанности на высоком уровне:

- Желаю вам успехов в исполнении возложенных службой задач, дальнейшего совершенствования в профессиональной деятельности, карьерного роста и благополучия.

В настоящий момент в отделе трудится 15 человек. В сферу полномочий озерского филиала Южноуральской регистрационной палаты входит предоставление государственных услуг населению по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, контроль и надзор в сфере несостоятельности (банкротства), а также проведение проверок в сфере государственного земельного надзора. Сегодня активно развивается система предоставления услуг отдела в электронном виде.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36159/