Афиша этого уикенда! Есть ещё кое-что кроме футбола!

Пожалуй, главное событие этого холодного уральского лета - горрррячие матчи по футболу в рамках Чемпионата мира 2018! Но это не значит, что культурная жизнь Озёрска и близлежащих городов замерла перед экранами телевизоров! Вам всегда есть, что посмотреть благодаря нашей еженедельной афише!
Озёрск
16 июня, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Парный турнир Пирамида свободная».
Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.
16 июня, 16-00
ДК «Маяк»: выступления участников творческой школы «Волшебство звука» и педагогов-наставников жители округа смогут увидеть на заключительном Гала-концерте!
17 июня, 13-00
Семейный центр «Точка роста»: поясные сумки - это хит сезона!!! Свяжите себе самую оригинальную на мастер-классе Творческой студии «Хобби Микс»!
Кыштым
17 июня, 15-00
Народный дом: детский спектакль «Вождь краснокожих»
16-17 июня
Слюдорудник: Чемпионат России по маунтинбайку
Миасс
15-17 июня
Глк «Солнечная долина»: 42-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Традиционно будут работать две концертные площадки – главная сцена и лесная, на которых выступят авторы и исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и южноуральских городов, а также из США.
17 июня, регистрация с 10-00
Глк «Солнечная долина»: Кубок «Солнечной долины» по даунхиллу.
Челябинск
17 июня, с 11 до 19-00
Мегаполис: индийская ярмарка в Челябинске — это не только грандиозная продажа эксклюзивных товаров, но и яркий праздник!
17 июня, 19-00
Камерный театр: выступит Челябинский театр современного танца со спектаклями «Картон» и Nodus Tollens. Гости вечера — театр танца «нОга» из Омска!
До 1 июля:
Краеведческий музей: National Geographic: Дикая природа России-2017. Конкурс проводится журналом «National Geographic Россия» уже в седьмой раз. По его итогам формируется фотовыставка, которая в течение года путешествует по городам России.
Екатеринбург
15 июня, 17-00
«Арена Екатеринбург»: ЧМ мира по футболу! Матч «Египет-Уругвай»!
Фестиваль болельщиков FIFA пройдёт в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля!
15 июня
17-00
Трансляция матча «Египет-Уругвай»
18:45
Концерт группы "Bogachi"
20:00
Прямая трансляция
Матч: Марокко - Иран
21:45
Развлекательная программа
23:00
Прямая трансляция
Матч: Португалия - Испания
0:45
Развлекательная программа
01:00
Окончание работы
16 июня
13:00
Открытие фанзоны
13:00
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
15:00
Прямая трансляция
Матч: Франция - Австралия
16:45
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
18:00
Прямая трансляция
Матч: Аргентина - Исландия
19:45
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
21:00
Прямая трансляция
Матч: Перу - Дания
22:45
Развлекательная программа
23:00
Окончание работы
17 июня
15:00
Открытие фанзоны
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
17:00
Прямая трансляция
Матч: Коста-Рика - Сербия
18:45
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
20:00
Прямая трансляция
Матч: Германия - Мексика
21:45
Развлекательная программа
Танцевальные мастер-классы
23:00
Прямая трансляция
Матч: Бразилия - Швейцария
00:45
Развлекательная программа
01:00
Окончание работы
Александра Лебедева