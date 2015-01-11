Афиша этого уикенда! Есть ещё кое-что кроме футбола!

Пожалуй, главное событие этого холодного уральского лета - горрррячие матчи по футболу в рамках Чемпионата мира 2018! Но это не значит, что культурная жизнь Озёрска и близлежащих городов замерла перед экранами телевизоров! Вам всегда есть, что посмотреть благодаря нашей еженедельной афише!

Озёрск

16 июня, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Парный турнир Пирамида свободная».

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

16 июня, 16-00

ДК «Маяк»: выступления участников творческой школы «Волшебство звука» и педагогов-наставников жители округа смогут увидеть на заключительном Гала-концерте!

17 июня, 13-00

Семейный центр «Точка роста»: поясные сумки - это хит сезона!!! Свяжите себе самую оригинальную на мастер-классе Творческой студии «Хобби Микс»!

Кыштым

17 июня, 15-00

Народный дом: детский спектакль «Вождь краснокожих»

16-17 июня

Слюдорудник: Чемпионат России по маунтинбайку

Миасс

15-17 июня

Глк «Солнечная долина»: 42-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Традиционно будут работать две концертные площадки – главная сцена и лесная, на которых выступят авторы и исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и южноуральских городов, а также из США.

17 июня, регистрация с 10-00

Глк «Солнечная долина»: Кубок «Солнечной долины» по даунхиллу.

Челябинск

17 июня, с 11 до 19-00

Мегаполис: индийская ярмарка в Челябинске — это не только грандиозная продажа эксклюзивных товаров, но и яркий праздник!

17 июня, 19-00

Камерный театр: выступит Челябинский театр современного танца со спектаклями «Картон» и Nodus Tollens. Гости вечера — театр танца «нОга» из Омска!

До 1 июля:

Краеведческий музей: National Geographic: Дикая природа России-2017. Конкурс проводится журналом «National Geographic Россия» уже в седьмой раз. По его итогам формируется фотовыставка, которая в течение года путешествует по городам России.

Екатеринбург

15 июня, 17-00

«Арена Екатеринбург»: ЧМ мира по футболу! Матч «Египет-Уругвай»!

Фестиваль болельщиков FIFA пройдёт в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля!

15 июня

17-00

Трансляция матча «Египет-Уругвай»

18:45

Концерт группы "Bogachi"

20:00

Прямая трансляция

Матч: Марокко - Иран

21:45

Развлекательная программа

23:00

Прямая трансляция

Матч: Португалия - Испания

0:45

Развлекательная программа

01:00

Окончание работы

16 июня

13:00

Открытие фанзоны

13:00

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

15:00

Прямая трансляция

Матч: Франция - Австралия

16:45

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

18:00

Прямая трансляция

Матч: Аргентина - Исландия

19:45

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

21:00

Прямая трансляция

Матч: Перу - Дания

22:45

Развлекательная программа

23:00

Окончание работы

17 июня

15:00

Открытие фанзоны

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

17:00

Прямая трансляция

Матч: Коста-Рика - Сербия

18:45

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

20:00

Прямая трансляция

Матч: Германия - Мексика

21:45

Развлекательная программа

Танцевальные мастер-классы

23:00

Прямая трансляция

Матч: Бразилия - Швейцария

00:45

Развлекательная программа

01:00

Окончание работы

Александра Лебедева