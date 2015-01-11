ФИФА начала расследование из-за пустых трибун на матче Уругвай — Египет

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает причины, по которым на матч чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге не пришли более пяти тысяч получивших билеты болельщиков.
огласно официальным данным, игру Египет — Уругвай посетили примерно 27 тысяч зрителей, при этом всего было распределено около 32 тысяч билетов. Вместимость «Екатеринбург-Арены» — чуть более 33 тысяч человек.
Места остались пустыми потому, что часть билетов на центральных секторах досталась спонсорам федерации, а они распределили их среди своих работников, предполагает «Спорт-Экспресс».
15 июня команда Уругвая со счетом 1:0 обыграла сборную Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. До конца ЧМ-2018 стадион должен принять еще три матча: Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.
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Ключевые теги: ФИФА, расследование, Арена Екатеринбург.
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