ФИФА начала расследование из-за пустых трибун на матче Уругвай — Египет

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает причины, по которым на матч чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге не пришли более пяти тысяч получивших билеты болельщиков.

огласно официальным данным, игру Египет — Уругвай посетили примерно 27 тысяч зрителей, при этом всего было распределено около 32 тысяч билетов. Вместимость «Екатеринбург-Арены» — чуть более 33 тысяч человек.

Места остались пустыми потому, что часть билетов на центральных секторах досталась спонсорам федерации, а они распределили их среди своих работников, предполагает «Спорт-Экспресс».

15 июня команда Уругвая со счетом 1:0 обыграла сборную Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. До конца ЧМ-2018 стадион должен принять еще три матча: Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.

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