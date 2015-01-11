Озерские медики оформили клумбу с мячом к чемпионату мира по футболу 2018

Сотрудники озерской городской больницы создали оригинальные композиции возле медучреждения и поделились ими в соцсетях.
Например, заведующая приемным покоем Анна Егоровна Степанова посвятила клумбу чемпионату мира по футболу 2018.
— Анна Егоровна — мастер на все свои руки. Она и жнец, и чтец, и на дуде игрец. В смысле и травматолог, и терапевт, и дизайнер, если надо. Творческий человек, одним словом. Нужно теперь сохранить эту красоту.Люди, давайте приглядывать вместе! Это обращение к тем, кто лежит в больнице или посещает родных, — написала в одной из групп «ВКонтакте» читательница.
Постарались все сотрудники приемного покоя. Эти клумбы с задорными матрешками и ульем — их рук дело.
— Анна Егоровна со своими коллегами творили это чудо в праздничный выходной. Я приезжала навещать сына и наблюдала, как они трудились, — написала еще одна посетительница страницы.
https://www.chel.kp.ru/
Ключевые теги: Озёрск, больница, ЧМ по футболу.
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