Прокуратура защитит право озерчан на выплату заработной платы

Одним из важных вопросов, стоящих на контроле у органов государственной власти и надзорных органов, является своевременная выплата заработной платы предприятиями-работодателями. О том, какая ситуация сложилась в этой сфере в нашем муниципалитете, рассказал прокурор Озерска советник юстиции Алексей Вахрушев:

- В Озерском городском округе есть несколько организаций, которые имеют задолженность перед работниками. Если говорить в абсолютных цифрах, то общая задолженность по городу составляет 37 млн 340 тыс. рублей перед почти 500 работниками. Вопрос стоит достаточно остро, больше задолженность по региону только в Челябинске.

- Какие меры предпринимаются прокуратурой для исправления ситуации?

- На месте мы не сидим. Было выявлено 33 нарушения в сфере оплаты труда, мерами прокурорского реагирования добились погашения задолженности на сумму 200 тыс. рублей. В рамках проделанной работы внесено 10 представлений, объявлено 3 предостережения, направлено 5 исков в суд. Также 7 лиц привлечено к административной ответственности, это руководители предприятий-должников.

- Вы можете назвать наиболее злостных неплательщиков заработной платы в округе?

- Из общей массы предприятий, которые имеют задолженность, ряд предприятий находятся в процедуре банкротства: завод «Атомспецмаш», МСУ-71, ООО «Долгая жизнь», Южуралспецстрой, МУП ОТРК «Иртяш». Среди перечисленных наибольшая задолженность у МСУ-71 – почти 18 млн рублей. Из действующих предприятий наибольшую задолженность имеет СК «Регионстрой» - 7 млн 712 тыс. рублей. В интересах всех обратившихся в прокуратуру работников предприятия направлены исковые заявления, выданы судебные приказы. Однако уровень задолженности сохраняется. На протяжении длительного времени мы проводим совместные совещания с администрацией округа по обеспечению прав работников МУП ОТРК «Иртяш». Имеется ряд положительных моментов, тем не менее, правовые основания диктуются решением суда, который в качестве субсидиарных ответчиков привлек бывших руководителей предприятия, которые будут обязаны погасить задолженность перед работниками.

- Что делать работникам предприятий, если их право на выплату заработной платы нарушено?

- Хотелось бы обратить внимание жителей округа, в первую очередь, не занятых на основных производствах: если имеются факты задолженности перед ними организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не нужно ждать, следует сразу обращаться в прокуратуру для своевременного обеспечения прав граждан в сфере трудового законодательства. Они, напомню, гарантированы Конституцией России. Такие заявления поступают, но если анализировать имеющуюся статистику, становится ясно, что обращаются далеко не все пострадавшие граждане. Причины могут быть разные: либо работодатель говорит, что зарплата будет выплачена, либо сами пострадавшие не осведомлены о своем праве обратиться в прокуратуру. В частности, хотелось бы информировать работников предприятий, которые еще не обратились к нам: СК «Регионстрой», МСУ-71, ООО «Долгая жизнь», «Южуралспецстрой». Призываю граждан в любое время с понедельника по пятницу до 18:00 обратиться в Прокуратуру по ЗАТО г.Озерск (улица Пушкина 3-а), чтобы мы смогли восстановить конституционные права граждан. Ведь даже в ситуации, когда мы располагаем информацией о текущей задолженности, нам необходимы заявления работников для подготовки исковых заявлений в суд.

- Насколько оперативны меры, которые предпринимаются надзорным органом? Есть ли формы постоянного контроля ситуации с выплатой заработных плат?

- Безусловно. За истекший период времени в прокуратуре дважды собиралась межведомственная рабочая группа, на заседаниях заслушивались представители организаций и предприятий, имеющих задолженность. Имеется положительная динамика, кто-то начинает принимать меры для изыскания денежных средств на зарплату. Несколько сложнее обстоит ситуация с организациями-банкротами, поскольку там введена процедура и должна соблюдаться очередность распределения поступающих денежных средств. Однако если лицо ранее не обращалось в суд о взыскании задолженности по заработной плате даже в отношении предприятия-банкрота, то нужно обратиться к нам и мы поможем собрать документы, самостоятельно составим исковые заявления в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ну и хотелось бы предупредить работодателей: в соответствии с Трудовым кодексом должны оформляться трудовые отношения с работниками, а оформляемые документы должны в полной мере соответствовать требованиям закона. И если работник считает, что в этих вопросах его права ущемлены, то ему нужно обращаться в инспекцию труда либо напрямую в прокуратуру.

- Законодательством предусмотрена только административная ответственность за невыплату заработной платы?

- Нет, законом предусмотрена также уголовная ответственность. Например, сейчас расследуется уголовное дело в отношении ООО СК «Регионстрой» по статье 145.1 УК РФ. То есть работодатели должны отдавать себе отчет в том, что при отсутствии объективных причин для выплаты заработной платы в течение определенного периода их действия могут быть квалифицированы в рамках норм уголовного законодательства. И избежать ответственности не удастся.

- А как обстоят дела в Озерске с так называемой «серой занятостью»?

- Периодически к нам поступают обращения граждан, которые получают зарплату «в конвертах», либо по договоренности с работодателем выполняют работы, которые требуют определенных допусков и квалификации, не обладая таковыми. Если такие факты устанавливаются, то мы возбуждаем дела об административных правонарушениях по статье 5.27 КоАП РФ. В случае, если на производстве происходят несчастные случаи, повлекшие наступление вреда здоровью, то может наступить и уголовная ответственность. То есть, ситуации со скрытой занятостью случаются, но она носит латентный характер и подчас очень сложно отследить цепочку взаимоотношений работника и работодателя. Но наша деятельность направлена на выявление и таких нарушений.

- Подводя итог: как вы считаете, с чем связано появление фактов невыплаты заработной платы? Виновата лишь экономическая ситуация?

- С одной стороны, причины в экономической конкуренции, которая возникает в определенный период. Но с другой, это нередко недобросовестность самого работодателя, когда денежные средства на предприятии есть, но они уходят на другие цели. Встречается также ситуация, когда организация, взяв на себя определенные обязательства, оказывается не в состоянии их выполнить. Мы всегда проводим проверку и четко понимаем, почему это происходит. Какие бы причины не предшествовали появлению задолженности по заработной плате, обязательства перед работниками необходимо исполнять. И прокуратура этому будет в полной мере способствовать.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36170/