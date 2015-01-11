В Кыштыме готовятся к новому фестивалю прикладного творчества

«Бабушкин лоскут» развернется на набережной рядом с Народным домом 29 июня.
О готовности поучаствовать в открытом фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья уже заявили представители восьми южноуральских муниципалитетов. Это Касли, Карабаш, Верхний Уфалей, Озёрск, Снежинск, Нязепетровск, Кунашак и Кыштым.
Участники привезут в Кыштым изделия ручной работы и подготовят выступления с рассказами о своих городах.
На набережной кыштымцы смогут не только полюбоваться на выставку работ мастеров, но и сами поучаствуют в бесплатных уроках по прикладному творчеству.
Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит кыштымский ансамбль «Доброхоты». А изюминкой мероприятия станет дефиле: модели представят одежду, изготовленную в технике лоскутного шитья.
https://gubernia74.ru/
Ключевые теги: Кыштым, Народный дом, мероприятие.
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