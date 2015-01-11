Олег Митяев спел своим землякам запрещенную песню

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: в Челябинской области завершились знаменитые бардовские посиделки у костра. Холод и дождь не помешали проведению 42-го Ильменского фестиваля авторской песни.

10 градусов тепла, правда, «тепло» в данном случае всего лишь термин. Тепло любителям бардовской песни, которые в 42-й раз собрались в окрестностях Миасса, было только на душе – от песен, общения, горячего чая и любимых исполнителей.

Но все же непогода не остановила южноуральцев. Как и в прошлом году, в главный концертный день – субботу – поляна перед главной сценой собрала многочисленных зрителей. Заполнен был и палаточный лагерь. Все же сложно не отметить, что число гостей снижается с каждым годом. Гости фестиваля жалуются на организацию мероприятия. Доехать можно только на своей машине.

– Первый год, как был организован фестиваль здесь, в «Солнечной долине», доехать было легко, транспорт был организован, – рассказала «Губернии» челябинка – постоянная гостья Ильменки. – Из Миасса до ГЛК ездили маршрутки. В этот раз я добиралась с трудом, теперь вот назад не знаю, как ехать. Попутку ловить только… Не знаю, поеду ли в следующем году… Очень люблю Ильменку, но с такими сложностями добираться не хочется.

О финансовых трудностях заявил и сам Олег Митяев. По его словам, из-за сложной экономической ситуации спонсоров найти все сложнее. Остается только надеяться поддержку правительства области. К слову сказать, заметно и снижение «звездности» гостей фестиваля. Когда-то в качестве специальных гостей на Ильменку привозили Тамару Гвердцители, Вячеслава Бутусова, Сергея Трофимова и Сергея Безрукова. В этом году южноуральцы с некоторым скептицизмом ждали мало кому известного исполнителя, отрекомендованного как Ромарио. Однако здесь гостей Ильменки ждал приятный сюрприз.

Роман Луговых, он же Ромарио, покорил зрителей своим позитивом, искренностью и глубокими текстами стихотворений своего сочинения, которые он читал в перерывах между исполнением песен. Свое выступление он начал с самой известной своей песни, которую написал для Валерия Сюткина. «У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр», - подпевали певцу слова популярного трека «Москва – Нева». Ромарио признался, что пишет песни только в мажоре, и заявил, что если переложить песни Олега Митяева с минора в мажор, то получится творчество Ромарио. И сразу же продемонстрировал это, исполнив одну из песен Олега Григорьевича. Спел Ромарио несколько новых песен, в том числе сочинение, посвященное открывшемуся чемпионату мира, а также альтернативный гимн России. Ироничная песня «Давайте пропьем федеральный бюджет» вызвала особое оживление среди зрителей. Также как и песня про уральцев, любителей пельменей. Сам Ромарио – уроженец Свердловской области.

Конечно, с большой радостью зрители встретили самого Олега Митяева. Его выступлений всегда ждут с нетерпением. Артист по традиции исполнил уже полюбившиеся его поклонникам свои старые песни, а также спел гостям Ильменки свои новые сочинения. И даже исполнил запрещенное произведение.

- У меня есть песня, которая вошла в сериал «Сваты», седьмой сезон. Но, так как сериал сейчас запретили показывать на Украине, из-за того что его актер Федор Добронравов, ездил в Крым, то мне песню петь пока запрещают. Но вам я ее спою, - рассказал артист, а после исполнил трек со словами «повзрослели наши дети», в которой говорится о том, что в жизни все повторяется, и детей ждут те же жизненные повороты, что и родителей.

Не разочаровал Олег Митяев гостей Ильменки, спев по обычаю в завершении своего выступления песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Параллельно с Главной сценой, выступления проходили на Лесной, расположившейся возле палаточного городка. И если «Ильменский звездопад» – завершающий концерт Главной сцены 16 июня, закончился около полуночи, то артисты Лесной сцены развлекали зрителей до рассвета. Последняя песня с этой сцены прозвучала ближе к четырем часам утра.

https://gubernia74.ru/articles/society/1085127/