Детская афиша на неделю!

Не скучные и полезные каникулы! Таков девиз этого лета!

Все главные события и мероприятия Озёрского городского округа этой недели для малышей, детишек постарше и подростков!

Озёрск

18 июня

Семейный центр «Точка роста»: приводите детишек на «Детский фитнесс»(3+)! Наши занятия направлены на предотвращение таких заболеваний как плоскостопие и нарушение осанки, укрепление опорно- двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшении подвижности суставов, развитие внимания, координации, силы, гибкости и выносливости. К.т. 4-02-92

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Это то место, где Ваши дети будут весело, интересно и с пользой проводить время, получая массу новых эмоций и впечатлений.

17-15

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет) К.т. 9-82-97

18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)

19 июня:

Семейный центр «Точка роста»: с 19 июня в 19-00 стартует творческая лаборатория английского языка (4+)! На наших занятиях дети учат песни, слушают истории, участвуют в языковых играх, изучают новые слова и учатся строить устные высказывания уже с первой встречи. Занятия развивают творческие способности, социальные навыки и мелкую моторику.

10-00

Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!

10-00

ДК «Маяк»: игровая программа «Шоу в темноте». К.т. 6-77-52

С 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Детишки учатся находится и взаимодействовать в коллективе!

11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»

17-15, 18-00

Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Начальная физическая подготовка. Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики!

17-30

Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на первое занятие по бачате! Стоимость занятия для ребенка 150 рублей, для пары ребёнок+родитель 250 рублей.

20 июня:

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Детки будут проводить своё время в уютной, комфортной и доброжелательной атмосфере, под руководством профессионального педагога!

17-15

Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет)

20 июня, 18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)

21 июня

10-00

ДК «Маяк»: концертно-игровая программа «Школа магии и волшебства»

10-00

Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!

С 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Занятие проводит опытнейший педагог!

21 июня

11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»

17-15 и 18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики! Новички!

17-30

Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на занятия по бачате!

22 июня:

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине

16-30

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" начальная акробатика(девочки 3-5 лет)

17-30

Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на занятия по бачате!

23 июня, 11-30

Детский парк: праздничная развлекательная программа ко Дню города «Веселятся малыши и играют от души!»(6+)

Кроме того, Детский парк приглашает покататься на самых различных аттракционах каждый день с 11 до 19ч кроме понедельника и вторника!

П.Татыш

19 июня, 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: творческое мероприятие для детей дошкольного возраста из цикла «Детская мастерская» - «Ёжик в лесу».

П.Новогорный

18 июня, 10-30

ДК «Энергетик»: игровая программа «День Нептуна» для детского оздоровительного лагеря.

Приглашаем к сотрудничеству детские досуговые центры, а также спортивные организации Озёрского городского округа!

Александра Лебедева