Детская афиша на неделю!

Не скучные и полезные каникулы! Таков девиз этого лета!
Все главные события и мероприятия Озёрского городского округа этой недели для малышей, детишек постарше и подростков!
Озёрск
18 июня
Семейный центр «Точка роста»: приводите детишек на «Детский фитнесс»(3+)! Наши занятия направлены на предотвращение таких заболеваний как плоскостопие и нарушение осанки, укрепление опорно- двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшении подвижности суставов, развитие внимания, координации, силы, гибкости и выносливости. К.т. 4-02-92
9-30 – 12-30
Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Это то место, где Ваши дети будут весело, интересно и с пользой проводить время, получая массу новых эмоций и впечатлений.
17-15
Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет) К.т. 9-82-97
18-00
Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)
19 июня:
Семейный центр «Точка роста»: с 19 июня в 19-00 стартует творческая лаборатория английского языка (4+)! На наших занятиях дети учат песни, слушают истории, участвуют в языковых играх, изучают новые слова и учатся строить устные высказывания уже с первой встречи. Занятия развивают творческие способности, социальные навыки и мелкую моторику.
10-00
Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!
10-00
ДК «Маяк»: игровая программа «Шоу в темноте». К.т. 6-77-52
С 10 до 11-30
Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Детишки учатся находится и взаимодействовать в коллективе!
11-00
ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»
17-15, 18-00
Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Начальная физическая подготовка. Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики!
17-30
Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на первое занятие по бачате! Стоимость занятия для ребенка 150 рублей, для пары ребёнок+родитель 250 рублей.
20 июня:
9-30 – 12-30
Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Детки будут проводить своё время в уютной, комфортной и доброжелательной атмосфере, под руководством профессионального педагога!
17-15
Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет)
20 июня, 18-00
Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)
21 июня
10-00
ДК «Маяк»: концертно-игровая программа «Школа магии и волшебства»
10-00
Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!
С 10 до 11-30
Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Занятие проводит опытнейший педагог!
21 июня
11-00
ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»
17-15 и 18-00
Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики! Новички!
17-30
Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на занятия по бачате!
22 июня:
9-30 – 12-30
Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине
16-30
Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" начальная акробатика(девочки 3-5 лет)
17-30
Школа социальных танцев «DANCE MIX на Уральской 5а: ждём ребят и их родителей на занятия по бачате!
23 июня, 11-30
Детский парк: праздничная развлекательная программа ко Дню города «Веселятся малыши и играют от души!»(6+)
Кроме того, Детский парк приглашает покататься на самых различных аттракционах каждый день с 11 до 19ч кроме понедельника и вторника!
П.Татыш
19 июня, 16-00
ДК им.А.С.Пушкина: творческое мероприятие для детей дошкольного возраста из цикла «Детская мастерская» - «Ёжик в лесу».
П.Новогорный
18 июня, 10-30
ДК «Энергетик»: игровая программа «День Нептуна» для детского оздоровительного лагеря.
Приглашаем к сотрудничеству детские досуговые центры, а также спортивные организации Озёрского городского округа!
Александра Лебедева