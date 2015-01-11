Жительница Екатеринбурга приютила болельщика из Египта, который случайно остался без жилья

Местная жительница приютила болельщика сборной Египта, который случайно остался без жилья в Екатеринбурге на время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

гиптянин прилетел в Екатеринбург из Александрии, чтобы поддержать свою сборную, но не смог попасть в квартиру, которую предварительно забронировал через интернет.

Местная жительница рассказала: «В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал. Я согласилась бесплатно предоставить ему одну из комнат моей квартиры».

Жильцы дома посчитали, что египтянин стал жертвой мошенничества и хотели обратиться в полицию, но позже выяснилось, что за аренду квартиры болельщик не платил.

Египтянин смог переночевать и посмотреть очередной матч ЧМ в гостях у екатеринбурженки. Он был очень удивлен, что с него не взяли плату за проживание, улыбался и говорил по-английски, что «россияне — супер». Болельщик улетит в Санкт-Петербург в понедельник.

15 июня в Екатеринбурге состоялся матч сборных Египта и Уругвая, который завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Следующий матч египтяне проведут 19 июня в Санкт-Петербурге, их соперником станет сборная России.

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