Озерчан ждёт обширная праздничная программа

В понедельник в ходе совещания был представлен анонс мероприятий, посвящённых 70-летию ФГУП «ПО «Маяк» и Дню города: в этом году события будут разворачиваться на двух площадках – в Детском парке и в Парке культуры и отдыха.

Глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о демонтаже незаконных конструкций наружной рекламы и киосков. Он напомнил, что на прошлой неделе был снесен павильон «Колокольчик» на улице Октябрьская. Евгений Щербаков обратил особое внимание на то, что в настоящее время в городе идёт системная работа по наведению порядка в сфере размещения подобных объектов:

– Торговый павильон «Колокольчик» на протяжении многих лет портил вид Октябрьской и вызывал много вопросов и недоумение со стороны жителей города, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Этот торговый объект выглядел неприглядно, занимал место в центре города, и при этом в бюджет округа не поступало ни копейки.

После того, как к решению проблемы подключились служба судебных приставов и профсоюзная организация ФГУП «ПО «Маяк», павильон был снесён. Эта работа будет продолжена – объекты, которые не соответствуют внешнему облику города и не имеют законных оснований для размещения, будут убраны.

– На месте павильона «Колокольчик» будет разбит и засеян газон, возможно, оформлена клумба, - пояснила начальник управления имущественных отношений администрации Надежда Братцева. - В дальнейшем мы будем планомерно избавляться от конструкций, которые не входят в схему нестационарных торговых объектов округа.

Далее исполняющий обязанности начальника управления культуры Антон Наумов прокомментировал план мероприятий на субботу 23 июня, он отметил, что праздничная программа будет интересна всем жителям города, как маленьким, так и взрослым:

– На субботу запланирована обширная программа, которая начнётся в 11:00 часов в Детском парке. Для детей будут организованы игры и развлечения, концертные выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра, будут работать торговые ряды, аттракционы, выставки-продажи изделий прикладного творчества. В 16:00 часов празднование продолжится на площадке Парка культуры и отдыха, где также запланирован концерт, работа аттракционов, выставок и палаток с выпечкой, безалкогольными напитками и шашлыками. Кульминацией праздника станет праздничная программа на стадионе «Труд», в ходе которой планируются выступления участников фестиваля «АтомФест», озерских коллективов и солистов. Завершит концертную программу выступление известной екатеринбургской группы «Чайф», на 23:00 часа запланирован праздничный салют.

Следует отметить, что в субботу в Парке культуры и отдыха будут работать стационарные туалеты, как на территории парка, так и в административном здании стадиона «Труд», и кроме того, за трибунами стадиона будут установлены несколько биотуалетов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36179/