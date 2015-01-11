Белый визит

Связано это событие с грядущим юбилеем ФГУП «ПО «Маяк» или с текущим Чемпионатом мира по футболу – пока неизвестно. Но, так или иначе, Озерск с официальным визитом посетило семейство лебедей. Точнее, четыре пары. Близко к берегу не подплывают, держатся на почтительном расстоянии, но людей, автомобилей и рыбаков – не боятся.

Как знать, может быть они принесут нам долгожданное тепло?

Александр Волынцев