Атомное сердце России

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Садовод, выйди из сумрака! Часть 1

Ресурсный центр для НКО

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах

Весна на Егозе. Море снега и эмоций))))

Спасение озерчан, дело рук....

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Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

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Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

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Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

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Университет третьего возраста

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А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

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О новом театральном сезоне

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Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

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Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

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Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

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Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

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Атомное сердце России

19 июня 2018 года Производственному объединению «Маяк» - первому промышленному предприятию атомной отрасли России, исполнилось 70 лет.

…В конце 1945 года в глухую уральскую тайгу строить завод №817 (так тогда назывался современный «Маяк») приехали лучшие учёные, инженеры, строители и молодые специалисты со всех уголков СССР. За 1 год и 8 месяцев был построен и пущен в эксплуатацию первый промышленный атомный реактор. Этот рекорд по скорости строительства до сих пор не смогли превзойти даже самые развитые страны мира.

По заданию государства

Сегодня «Маяк» - одно из ведущих предприятий Госкоропрации «Росатом» и его работа направлена на выполнение важного государственного оборонного заказа.

Последние годы стали исключительно результативными для «Маяка». При поддержке государства и Росатома предприятие модернизирует свои мощности по всем направлениям своей деятельности. Гособоронзаказ ежегодно выполняется в полном объеме и в установленные сроки. При этом активно внедряются современные технологии, осваивается выпуск новой продукции.

Справочно:

С 1 января 2018 года в состав ФГУП «ПО «Маяк» вошло предприятие «Базальт», занимающееся производством изделий из бериллия – уникального материала, не имеющего аналогов по своим технологическим характеристикам.

С 2015 года на «Маяке» действует комплексная программа развития, рассчитанная как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективу до 2030 года. Каждый год эта программа сверяется с Госкорпорацией «Росатом», проверяется её соответствие со стратегическими целями атомной отрасли и вносятся необходимые корректировки.

Сегодня все программные действия «Маяка» сориентированы на целевой финансовый результат и динамичное развитие предприятия, которое нацелено на усиление позиций на российском и зарубежном рынках.

Справочно:

В рамках реализации Производственной системы «Росатома» меньше чем за год «Маяк» добился несомненного прогресса: значительно увеличилось количество высокоэффективных ПСР-проектов и предложений по улучшениям. Допустим, только один ПСР-проект по снижению запасов позволил предприятию сэкономить более одного миллиарда рублей. С учетом достижения поставленных бизнес-целей, высокой оценки качества развертывания ПСР (в рамках развивающих партнерских проверок качества) и высокого уровня вовлеченности персонала в ПСР (75%) в 2017 году ПО «Маяк» по итогам работы был присвоен статус «Лидер ПСР».

Производство изотопов и переработка отработавшего ядерного топлива — уникальные компетенции «Маяка».

- Твёрдо могу сказать, что за 3,5 года работы на «Маяке» у меня сложилась команда единомышленников, — говорит генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Это топ-менеджеры, вместе с которыми мы ищем и находим новые ниши в ряду существующих бизнесов. Вот, например, переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР-1000. Это грандиозный проект. Он удостоен второго места программы отраслевых номинаций «Человек года-2016». Сегодня «Маяк» способен перерабатывать сотни тонн ОЯТ в год. Более того, мы можем перерабатывать практически любые виды топлива, известные в мире, включая некондиционное. Осталось освоить переработку уран-циркониевого топлива, опытная переработка которого запланирована на 2018 год, и топливо реакторов АМБ. В 2017 году реализовано два вывоза ОЯТ АМБ с Белоярской атомной электростанции. В течение трех лет предстоит завершить строительство отделения разделывания и пеналирования и начать переработку 14-метровых тепловыделяющих сборок.

Сегодня «Маяк» перерабатывает практически все виды отработавшего ядерного топлива: с ледоколов, атомных подводных лодок, атомных электростанций, топливо исследовательских реакторов. И в мире больше нет предприятия с аналогичными компетенциями.

Другое новое направление – это комплексная услуга по сопровождению источников ионизирующего излучения на всем жизненном цикле: от поставки нового источника до возврата на ПО «Маяк» для утилизации или перезарядки.

Меняющий мир

ПО «Маяк» - неоднократный победитель областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель» (2009, 2012, 2014, 2016, 2017 гг.). В 2015 году предприятие, где членские билеты профсоюзной организации, включая пенсионеров, имеют свыше 12 00 человек, заняло II место в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников».

Как предприятие высокой социальной ответственности, «Маяк» ежегодно оказывает благотворительную поддержку общественным и некоммерческим организациям округа, направляя на эти цели в среднем порядка 20 миллионов рублей. Вместе с тем среднегодовые расходы «Маяка» на свои социальные обязательства перед трудовым коллективом превышают 400 миллионов. На «Маяке» успешно реализуются сразу несколько корпоративных социальных программ: санаторно-курортное лечение работников и их детей; поддержка неработающих пенсионеров; добровольное медицинское страхование работников; негосударственное пенсионное обеспечение; организация спортивных и культурных мероприятий; оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий; оказание помощи работникам в определенных жизненных ситуациях. Как отмечают в дирекции предприятия, на 2018 год расходы социального характера запланированы в сумме 504 миллиона рублей.

На шаг впереди

Чтобы решить в ближайшие годы все стратегические задачи, на ПО «Маяк» особое внимание сегодня приковано к молодёжи и талантливым специалистам. На протяжении нескольких лет ПО «Маяк» выступает надежным партнером всероссийского движения студенческих строительных отрядов. Три года подряд «Маяк» встречает молодежь со всей страны, принимая на работу в летний и зимний трудовые семестры по несколько сотен бойцов студенческой стройки «Мирный атом». В 2016 и 2017 годах «Маяк» признан лучшей принимающей организацией для студенческих строительных отрядов атомной отрасли. В 2018 году «Мирный атом» вновь начет свою работу при поддержке «Маяка».

Сотрудники ПО «Маяк» являются постоянными участниками чемпионатов профессионального мастерства отраслевого и федерального уровней. Чемпионаты AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech для «Маяка» уже стали неотъемлемой частью рабочих будней. За три года в них приняли участие более 300 молодых «маяковцев». По итогам прошедших чемпионатов AtomSkills и WorldSkills «Маяк» признан лучшим предприятием по передаче знаний молодым рабочим и инженерам в атомной отрасли.

Генеральный директор предприятия уверен, что у первенца атомной отрасли страны и у Озерска хорошее будущее, которому не страшен никакой кризис.

— Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому уже сегодня, — акцентирует Михаил Похлебаев. — Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера. Кризис побуждает искать новые источники финансирования и рынки, на которых мы могли бы заявить о себе. Бездействовать нельзя — это совершенно точно. Сегодня же главный конечный результат — повышение эффективности работы предприятия. Это веление времени не только для «Маяка», но и для всей атомной отрасли.

Празднование дня рождения градообразующего предприятия проходит по обширной программе. В преддверии юбилея во всех подразделениях прошли встречи с ветеранами, которым были вручены памятные медали и подарки. В городе был организован конкурс школьных сочинений о будущем «Маяка». 70-летию предприятия было посвящено множество спортивных соревнований, вело- и мотопробегов.

Насыщенная программа торжественных мероприятий запланирована непосредственно в сам юбилей – 19 июня 2018 года. В их числе – организация для гостей, прибывших на юбилей предприятия из других городов системы Росатома, экскурсии по городу, а также на производственные площадки ПО «Маяк» (радиохимический завод и в музей первого реактора «А» завода химического производства).

Чуть позже, в 13.00, у подножия памятника И.В.Курчатову состоится памятное мероприятие - закладка «капсулы времени» с посланием будущим поколениям. Капсула будет вскрыта через 30 лет, в 100-летний юбилей предприятия, в 2048 году. В нее будут заложены все сочинения школьников и фотографии победителей фотоконкурса, проходившего в преддверии 70-летия предприятия среди работников и ветеранов ПО «Маяк». Кроме того, в «капсулу времени» войдет обращение будущим «маяковцам» от молодежи предприятия и бойцов стройотрядов атомной отрасли.

В 16.00 в театре драмы и комедии «Наш дом» для трудовых коллективов предприятия состоится торжественный вечер, посвящённый 70-летию «Маяка» с участием первых лиц города, региона, представителей дирекции Госкорпорации «Росатом» и ПО «Маяк».

Почетные гости – первый заместитель генерального директора по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» Иван Каменских, заместитель председателя ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, председатель межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим - будут вручать работникам ФГУП «ПО «Маяк» высокие награды за многолетний труд и вклад в развитие атомной отрасли страны.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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