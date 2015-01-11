Атомное сердце России

19 июня 2018 года Производственному объединению «Маяк» - первому промышленному предприятию атомной отрасли России, исполнилось 70 лет.

…В конце 1945 года в глухую уральскую тайгу строить завод №817 (так тогда назывался современный «Маяк») приехали лучшие учёные, инженеры, строители и молодые специалисты со всех уголков СССР. За 1 год и 8 месяцев был построен и пущен в эксплуатацию первый промышленный атомный реактор. Этот рекорд по скорости строительства до сих пор не смогли превзойти даже самые развитые страны мира.

По заданию государства

Сегодня «Маяк» - одно из ведущих предприятий Госкоропрации «Росатом» и его работа направлена на выполнение важного государственного оборонного заказа.

Последние годы стали исключительно результативными для «Маяка». При поддержке государства и Росатома предприятие модернизирует свои мощности по всем направлениям своей деятельности. Гособоронзаказ ежегодно выполняется в полном объеме и в установленные сроки. При этом активно внедряются современные технологии, осваивается выпуск новой продукции.

Справочно:

С 1 января 2018 года в состав ФГУП «ПО «Маяк» вошло предприятие «Базальт», занимающееся производством изделий из бериллия – уникального материала, не имеющего аналогов по своим технологическим характеристикам.

С 2015 года на «Маяке» действует комплексная программа развития, рассчитанная как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективу до 2030 года. Каждый год эта программа сверяется с Госкорпорацией «Росатом», проверяется её соответствие со стратегическими целями атомной отрасли и вносятся необходимые корректировки.

Сегодня все программные действия «Маяка» сориентированы на целевой финансовый результат и динамичное развитие предприятия, которое нацелено на усиление позиций на российском и зарубежном рынках.

Справочно:

В рамках реализации Производственной системы «Росатома» меньше чем за год «Маяк» добился несомненного прогресса: значительно увеличилось количество высокоэффективных ПСР-проектов и предложений по улучшениям. Допустим, только один ПСР-проект по снижению запасов позволил предприятию сэкономить более одного миллиарда рублей. С учетом достижения поставленных бизнес-целей, высокой оценки качества развертывания ПСР (в рамках развивающих партнерских проверок качества) и высокого уровня вовлеченности персонала в ПСР (75%) в 2017 году ПО «Маяк» по итогам работы был присвоен статус «Лидер ПСР».

Производство изотопов и переработка отработавшего ядерного топлива — уникальные компетенции «Маяка».

- Твёрдо могу сказать, что за 3,5 года работы на «Маяке» у меня сложилась команда единомышленников, — говорит генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Это топ-менеджеры, вместе с которыми мы ищем и находим новые ниши в ряду существующих бизнесов. Вот, например, переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР-1000. Это грандиозный проект. Он удостоен второго места программы отраслевых номинаций «Человек года-2016». Сегодня «Маяк» способен перерабатывать сотни тонн ОЯТ в год. Более того, мы можем перерабатывать практически любые виды топлива, известные в мире, включая некондиционное. Осталось освоить переработку уран-циркониевого топлива, опытная переработка которого запланирована на 2018 год, и топливо реакторов АМБ. В 2017 году реализовано два вывоза ОЯТ АМБ с Белоярской атомной электростанции. В течение трех лет предстоит завершить строительство отделения разделывания и пеналирования и начать переработку 14-метровых тепловыделяющих сборок.

Сегодня «Маяк» перерабатывает практически все виды отработавшего ядерного топлива: с ледоколов, атомных подводных лодок, атомных электростанций, топливо исследовательских реакторов. И в мире больше нет предприятия с аналогичными компетенциями.

Другое новое направление – это комплексная услуга по сопровождению источников ионизирующего излучения на всем жизненном цикле: от поставки нового источника до возврата на ПО «Маяк» для утилизации или перезарядки.

Меняющий мир

ПО «Маяк» - неоднократный победитель областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель» (2009, 2012, 2014, 2016, 2017 гг.). В 2015 году предприятие, где членские билеты профсоюзной организации, включая пенсионеров, имеют свыше 12 00 человек, заняло II место в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников».

Как предприятие высокой социальной ответственности, «Маяк» ежегодно оказывает благотворительную поддержку общественным и некоммерческим организациям округа, направляя на эти цели в среднем порядка 20 миллионов рублей. Вместе с тем среднегодовые расходы «Маяка» на свои социальные обязательства перед трудовым коллективом превышают 400 миллионов. На «Маяке» успешно реализуются сразу несколько корпоративных социальных программ: санаторно-курортное лечение работников и их детей; поддержка неработающих пенсионеров; добровольное медицинское страхование работников; негосударственное пенсионное обеспечение; организация спортивных и культурных мероприятий; оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий; оказание помощи работникам в определенных жизненных ситуациях. Как отмечают в дирекции предприятия, на 2018 год расходы социального характера запланированы в сумме 504 миллиона рублей.

На шаг впереди

Чтобы решить в ближайшие годы все стратегические задачи, на ПО «Маяк» особое внимание сегодня приковано к молодёжи и талантливым специалистам. На протяжении нескольких лет ПО «Маяк» выступает надежным партнером всероссийского движения студенческих строительных отрядов. Три года подряд «Маяк» встречает молодежь со всей страны, принимая на работу в летний и зимний трудовые семестры по несколько сотен бойцов студенческой стройки «Мирный атом». В 2016 и 2017 годах «Маяк» признан лучшей принимающей организацией для студенческих строительных отрядов атомной отрасли. В 2018 году «Мирный атом» вновь начет свою работу при поддержке «Маяка».

Сотрудники ПО «Маяк» являются постоянными участниками чемпионатов профессионального мастерства отраслевого и федерального уровней. Чемпионаты AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech для «Маяка» уже стали неотъемлемой частью рабочих будней. За три года в них приняли участие более 300 молодых «маяковцев». По итогам прошедших чемпионатов AtomSkills и WorldSkills «Маяк» признан лучшим предприятием по передаче знаний молодым рабочим и инженерам в атомной отрасли.

Генеральный директор предприятия уверен, что у первенца атомной отрасли страны и у Озерска хорошее будущее, которому не страшен никакой кризис.

— Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому уже сегодня, — акцентирует Михаил Похлебаев. — Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера. Кризис побуждает искать новые источники финансирования и рынки, на которых мы могли бы заявить о себе. Бездействовать нельзя — это совершенно точно. Сегодня же главный конечный результат — повышение эффективности работы предприятия. Это веление времени не только для «Маяка», но и для всей атомной отрасли.

Празднование дня рождения градообразующего предприятия проходит по обширной программе. В преддверии юбилея во всех подразделениях прошли встречи с ветеранами, которым были вручены памятные медали и подарки. В городе был организован конкурс школьных сочинений о будущем «Маяка». 70-летию предприятия было посвящено множество спортивных соревнований, вело- и мотопробегов.

Насыщенная программа торжественных мероприятий запланирована непосредственно в сам юбилей – 19 июня 2018 года. В их числе – организация для гостей, прибывших на юбилей предприятия из других городов системы Росатома, экскурсии по городу, а также на производственные площадки ПО «Маяк» (радиохимический завод и в музей первого реактора «А» завода химического производства).

Чуть позже, в 13.00, у подножия памятника И.В.Курчатову состоится памятное мероприятие - закладка «капсулы времени» с посланием будущим поколениям. Капсула будет вскрыта через 30 лет, в 100-летний юбилей предприятия, в 2048 году. В нее будут заложены все сочинения школьников и фотографии победителей фотоконкурса, проходившего в преддверии 70-летия предприятия среди работников и ветеранов ПО «Маяк». Кроме того, в «капсулу времени» войдет обращение будущим «маяковцам» от молодежи предприятия и бойцов стройотрядов атомной отрасли.

В 16.00 в театре драмы и комедии «Наш дом» для трудовых коллективов предприятия состоится торжественный вечер, посвящённый 70-летию «Маяка» с участием первых лиц города, региона, представителей дирекции Госкорпорации «Росатом» и ПО «Маяк».

Почетные гости – первый заместитель генерального директора по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» Иван Каменских, заместитель председателя ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, председатель межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим - будут вручать работникам ФГУП «ПО «Маяк» высокие награды за многолетний труд и вклад в развитие атомной отрасли страны.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»