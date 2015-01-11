Язык до ЕГЭ доведет. Через четыре года выпускники будут сдавать три обязательных предмета

В 2022 году ЕГЭ по иностранному языку пополнит список обязательных предметов для сдачи. Насколько тяжелым будет экзамен, пока неизвестно, но на данный момент «ин. яз.» стоит вторым в рейтинге сложности среди общеобразовательных предметов.

Технология отработана

Точные сроки введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку озвучила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время прямой линии с Владимиром Путиным: в 2022 году его будут сдавать абсолютно все выпускники. Теперь это решение окончательное и обсуждению не подлежит. При этом усиленно зубрить языки нужно начинать незамедлительно. Ведь с 2020 года в ряде регионов России школьники уже будут сдавать «ин. яз.» в рамках пилотного проекта. Попадет ли в их число Челябинская область, пока неясно. Каким будет новый обязательный экзамен, тоже под завесой тайны. Несмотря на то что до его старта осталось всего два года, «сверху» не поступает никакой конкретной информации. Поэтому в Челябинской области к новому ЕГЭ готовятся как умеют.

— У нас есть стандарт старшей школы, который изначально предполагал, что третьим обязательным предметом в 2022 году станет иностранный язык. Поэтому мы подготовку начали заблаговременно,— поясняет начальник управления начального, основного и среднего общего образования регионального минобрнауки Елена Тюрина. — В нашем институте повышения квалификации разработаны специальные программы по подготовке учителей к обязательному экзамену. В этом учебном году они уже начали свою реализацию. Никаких других методический указаний от федерального министерства пока не поступало, но, наверно, в этом и нет жесткой необходимости. Все, что включает в себя ЕГЭ по иностранному языку, мы четко понимаем. Технология устного и письменного экзамена давно отработана. Станет ли он с 2022 года легче или останется в прежнем виде, неизвестно. Но мы готовимся к тому экзамену, который есть. Другое дело, что категория школьников, сдающих этот предмет, меняется. Одно дело мотивированных детей подготовить к ЕГЭ, другое — абсолютно всех. А степень знания языка у школьников очень разнится. Поэтому учителя должны быть к этому готовы.

В полной растерянности от новости о новом обязательном экзамене оказались учащиеся, кто изначально изучал в школе немецкий. А таких в Челябинской области тысячи. Дело в том, что в ряде СМИ прошла информация, что новый обязательный ЕГЭ будет проводиться по английскому. Упор именно на этот язык делала в своем выступлении и министр Ольга Васильева. В региональном минобре успокаивают: речь идет именно об иностранных языках.

— Сегодня в школах России абсолютно равнозначно преподаются английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский и т.д. А в Челябинской области в рамках учебного обязательного предмета со второго класса изучаются английский, немецкий и французский языки (остальные на уровне факультативов). Вот какой язык ученик изучает в школе, тот и будет сдавать, — подчеркнула Елена Тюрина.

Достаточно базового уровня

Как это часто бывает, федеральное нововведение вызвало неоднозначную реакцию в педагогическом сообществе. Спокойно смириться с лишним предметом в списке обязательных смогли далеко не все учителя. Дело не в личной нагрузке, уверяют они: хоть с экзаменом, хоть без него, педагог обязан научить ребенка в рамках стандарта. Им элементарно жалко своих учеников.

— Английский язык, как и любой другой иностранный, предмет предельно трудный. Сейчас он стоит вторым в рейтинге сложности среди общеобразовательных дисциплин. А ведь ЕГЭ по нему нужно сдать обязательно, чтобы получить аттестат, — рассказывает учитель английского языка челябинской школы № 45 Ирина Сторожук. — Возникнет вопрос репетиторов, а это дополнительная нагрузка на ученика. А он, допустим, хочет стать медиком, и ему нужно сдать химию и биологию. Зачем ему английский? Знаете, педагоги очень радовались, когда математику разделили на профильную и базовую. Детям дали выбор! Не всем строить космические корабли. Кому-то достаточно уметь считать в пределах ста, но он отличным филологом при всем при том будет. Вот и иностранный не нужен всем как обязательный предмет ЕГЭ. Кто его желает избрать в рамках своей профессиональной деятельности, тот к нему готовится и сдает успешно. А для оценки качества общения на языке абсолютно не нужно детей экзаменовать.

Впрочем, далеко не все педагоги встали в оппозицию к нововведению. Часть учителей уверена, что знание иностранного языка откроет перед учениками новые горизонты.

— Согласно моим наблюдениям, родители считают, что иностранный язык пригодится их детям в путешествиях. Сами дети уверены, что иняз им нужен, чтобы активно пользоваться им в интернете, заводить новых друзей, расширять круг полезных знакомств, тренировать память. А я, как педагог, считаю, что им важно знать иностранный язык на достойном уровне, так как это повысит их конкурентоспособность на рынке труда, — рассказывает учитель английского языка Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренный детей Олеся Вараксина. — Если, заполняя резюме, выпускник в графе «знание языка» укажет «свободно», то шансы получить хорошую должность увеличиваются в разы. Кроме того, владея языком, можно сдать международные экзамены и уехать на работу или учебу за границу. То есть со знанием иностранного языка открываются дополнительные возможности для личного и карьерного роста. Целесообразно, если экзамен по иностранному языку разделят на базовый и профильный уровни. Сейчас этот момент обсуждается, и я думаю, что так и будет. Профильный уровень подразумевает, что выпускники должны владеть языком в соответствии с международными стандартами. Его будут сдавать те учащиеся, которые планируют стать переводчиками или поступить в институт на международные специальности. А основой для заданий базового уровня, возможно, послужат нынешние всероссийские проверочные работы. Они значительно проще существующего госэкзамена по иностранному языку. Например, в них исключена письменная часть — эссе, дано по минимуму грамматики, а вместо научно-популярных текстов, возможно, будут предложены тексты о жизни в России, чтобы представить свою родную культуру на иностранном языке. Уверена, что базовый уровень по силе сдать каждому ученику, который регулярно посещал уроки. Соответственно, это не станет дополнительной нагрузкой для выпускников.

Напомним, ранее на федеральном уровне сообщалось о введении обязательного ЕГЭ по истории в 2020 году. Однако окончательно решение по этому вопросу принято не было. Сейчас идут соответствующие обсуждения на экспертному уровне. Но вероятность того, что в ближайшие годы выпускникам придется одолеть сразу четыре обязательных предмета для сдачи, не исключается.

https://up74.ru/articles/obshchestvo/