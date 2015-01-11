Авиаполк на Южном Урале получил модернизированный самолет-разведчик Су-24МР

Авиационный полк в Челябинской области получил на вооружение модернизированный самолет-разведчик Су-24МР.
«Смешанный авиационный полк 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, получил на вооружение модернизированный самолет разведчик Су-24МР», — сказали в пресс-службе.
Су-24МР — тактический самолет разведчик. Оборудован аппаратурой радиолокационной разведки бокового обзора «Штык», которая обеспечивает просмотр зоны шириной 24 км с каждой стороны от линии курса, обеспечивает регистрацию изображения. Способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах, имеет изменяемую стреловидность крыла. Максимальная скорость — 1700 км/ч, практический потолок — 11 км.
Ранее сообщалось, что в начале 2018 года этот же авиаполк получил на вооружение шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Там сформирована первая в Центральном военном округе эскадрилья Су-34.
http://tass.ru/
Ключевые теги: Авиаполк, Челябинская область, самолёт.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать