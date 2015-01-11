Пьют и оставляют горы мусора: «Аркаим» страдает от нашествия диких туристов

«Аркаим» страдает от нашествия диких туристов. Они пьют и оставляют после себя горы мусора. Южноуральские полицейские готовы обеспечить охрану общественного порядка в дни летнего солнцестояния.

С 21 по 22 июня на территории Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» пройдут мероприятия, посвященные летнему солнцестоянию.

В последние годы известный на весь мир заповедник испытывает большие проблемы из-за наплыва неорганизованных туристов.

Очень много людей, многие из которых с эзотерическими наклонностями, устраивает в непосредственной близости от заповедника разгульный праздник: жгут костры, употребляют спиртные напитки и оставляют после себя горы мусора. Ситуация повторяется из года в год и создает множество проблем. Об этом сообщает пресс-служба общественной палаты.

«Мы можем принять примерно полторы тысячи туристов, для них у нас создана инфраструктура, отдыхать будет комфортно. Но 22 июня – в день летнего солнцестояния – сюда приезжают до 20 тысяч человек. Далеко не все из них называют себя неоязычниками, далеко не все верят в мистику и подзарядку солнечной энергией. Большинство едут, так сказать, за компанию», - сообщил заместитель директора Челябинского государственного историко-культурно заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

При этом, все они располагаются за территорией «Аркаима», на частных землях сельхозназначения, в палатках, с мангалами. Не соблюдаются санитарные и противопожарные нормы.

Южноуральские полицейские готовы обеспечить охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории заповедника «Аркаим». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Для обеспечения безопасности в круглосуточном режиме организовано дежурство сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области, брединских и кизильских полицейских.

Контролировать порядок и обеспечивать безопасность также будут сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области, а также представители добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

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