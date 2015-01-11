Озёрский предприниматель лишал себя зарплаты, чтобы уйти от алиментов

Предприниматель из Озёрска стал фигурантом двух уголовных дел из-за уклонения от выплаты алиментов, сообщают в пресс-центре регионального управления федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, 39-летний мужчина задолжал выплаты детям от двух браков. Документы о взыскании алиментов поступали судебным приставам неоднократно, однако южноуралец не торопился погашать долги несмотря на ограничения в водительских правах и прочие санкции. В 2017 году сотрудники ведомства узнали, что мужчина стал директором фирмы по ремонту автомобилей. Вскоре после этого одна из его бывших супруг отозвала иск, а вторая продолжала настаивать на выплате алиментов.

«Установив, что П. наконец-то остепенился, приставы понадеялись было на добровольное погашение задолженности и дальнейшие регулярные выплаты, но не тут-то было! Заработная плата директора оказалась нулевая. Но альтруизм тут ни при чем, все гораздо прозаичнее: чтобы уйти от выплаты алиментов, директор сам себе в течение трех месяцев писал заявления о предоставлении отпуска без содержания, на которых сам себе «не возражал». На допросе у дознавателя он так и отвечал: «Мне директор не выплачивал зарплату», а на вопрос, кто директор, не смущаясь, называл себя», - рассказали в ведомстве.

Теперь мужчине грозит наказание не только как должнику по алиментам, но и как должностному лицу, препятствовавшему исполнению судебного решения. По словам приставов, даже добровольное погашение долга, который сейчас составляет около 40 тысяч рублей, не избавит южноуральца от ответственности.

Напомним, ранее жительницу Брединского района за неуплату алиментов приговорили к лишению свободы в колонии-поселении.

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