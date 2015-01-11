В выходные на Урале ожидается теплая погода

После ухода северо-западного циклона намечается значительное улучшение погоды.
В предстоящие выходные дни, 23 и 24 июня, и в первой половине следующей недели новых циклонов и атмосферных фронтов на Урале не предвидится, установится по-летнему теплая, преимущественно сухая погода при температуре воздуха днем 23−28, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Очередной северо-западный циклон в ближайшие сутки обеспечит в регионе погоду с дождями, грозами и порывистым ветром. После его ухода намечается значительное улучшение погоды», — говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В нем также отмечается, что температура воздуха в истекшем периоде июня была в среднем на 2−3 градуса ниже обычных значений. «Причина холодной погоды — регулярное поступление на Урал воздушных масс с арктических районов», — говорят специалисты.
Напомним, северо-западные воздушные потоки в регионе установились еще в апреле, лишь изредка ветер меняет направление, давая возможность теплой воздушной волне ненадолго «прокатиться» по Уралу.
https://www.dostup1.ru/
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