Кузнечная свадьба и кулинарное шоу из Австрии: Бажовка ждет гостей

Традиционные ремесла, фольклор и свежий воздух: с 22 по 24 июня в Пластовском районе (Челябинская область) состоится XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – мероприятие пройдет с 22 по 24 июня.
В программе Бажовского фестиваля – выставка произведений народных мастеров, концерты фольклорных коллективов, мастер-классы по различным видам прикладного творчества. Гостей и участников ожидают битва гончаров, Банный фестиваль, старинный ритуал «Кузнечная свадьба», ярмарка традиционных продуктов, пряников.
Почетными участниками мероприятия станут русский оркестр «Малахит», ансамбль танца «Урал», группа «Ариэль» с юбилейной программой. Впервые Бажовку посетит делегация из Австрии, в которую войдут танцоры, певцы, мастера резьбы по кости и по дереву, пекари. Они обещают представить южноуральцам невиданное кулинарное шоу.+
Церемония открытия фестиваля состоится в полдень на главной сцене.
Для участников организуют зоны питания, палаточный городок и другое удобства. А добраться до места проведения фестиваля можно будет на специальном автобусе – «Бажовском экспрессе». Он будет ходить из Челябинска, Троицка, Миасса.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: Бажовский фестиваль, выходные, подготовка.
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