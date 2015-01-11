В День памяти и скорби рядом с Челябинском будет заложен областной «Сад Победы»

22 июня первые плодовые деревья появятся в Сосновском районе, на берегу реки Зюзелга.
Высадить деревце в память родственников, не вернувшихся с фронта, может каждый. В большом Саду Победы будет много аллей. Место для зеленой зоны выбрали привольное — недалеко от п. Долгодеревенский, на берегу реки Зюзелга.
Сегодня, 22 июня, в день памяти и скорби, в областном Саду Победы появятся первые деревья.
По словам депутата Законодательного Собрания Челябинской области Константина Толкачева, высадить памятное дерево южноуральцы могут лично или удаленно, отправив данные оператору проекта — челябинскому «Союзу садоводов». Волонтеры высадят именное дерево участника войны.
Закладка сада станет финалом Всероссийской акции «Сады Победы». А еще заложат капсулу с посланием потомкам. Письмо откроют в год 100-летнего юбилея Великой Победы, 9 мая 2045 года.
Телефон областного «Союза садоводов» (351) 239-82-29.
https://www.chel.kp.ru/
Ключевые теги: День памяти и скорби, сад, Союз садоводов.
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