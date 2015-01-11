Озерские полицейские присоединились к всероссийской акции «Завтра была война»

77 лет назад началась самая тяжелая и страшная война за всю человеческую историю, равной которой ни по количеству жертв, ни по количеству участвующих стран и народов никогда не было.

Акция «Завтра была война» ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации 21 июня в целях сохранения и увековечивания памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной Войны.

У мемориала «Вечного огня» руководители и личный состав озерской полиции провели памятный митинг. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов и Общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск. Ветераны органов внутренних дел исполнили песню «Хотят ли русские войны». После минуты молчания сотрудники полиции и участники акции возложили к «Вечному огню» цветы и зажгли свечи в память о подвиге русского солдата и тружеников тыла.

В этот миг было честью для каждого сотрудника полиции отдать дань уважения нашим дедам и прадедам, заплатившим непомерную цену за победу.