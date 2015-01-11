Заведующую детсадом в Снежинске оштрафовали за сбежавшего ребенка

Заведующую детским садом в Снежинске оштрафовали за самовольный уход ребенка – гуляющего малыша увидела случайная прохожая.

ЧП в детском саду произошло в марте 2018 года: двухлетний воспитанник ушел за пределы территории дошкольного учреждения. Заведующую детсадом привлекли к административной ответственности и назначили ей штраф в размере 10 тыс. рублей. Начальнику управления образования Снежинска внесли представление об устранении нарушений законодательства.

Напомним, 6 июня в Курчатовском районе Челябинска девочка самостоятельно покинула территорию дошкольного образовательного учреждения № 100 и длительное время гуляла по улицам города. Прокуратура требует наказать воспитателей.

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