У магнитогорских выпускников обнулились результаты ЕГЭ по русскому

На днях ученики 11 классов узнали свои результаты ЕГЭ по русскому языку. Сначала на официальном сайте ЕГЭ появились итоговые баллы, а через несколько часов выложили сканы экзаменационных работ.

Некоторые выпускники с ужасом обнаружили в своих работах сплошные нули за творческую часть экзамена.

- Такое возможно, только в том случае, если бы мы вообще не писали сочинение. Ведь во второй части экзамена требуется написать так называемое эссе. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за это задание - 24, - рассказывают выпускники Академического лицея.

Из-за нулей за сочинение даже круглые отличники получили очень низкие итоговые быллы. Дети переживают сильный стресс. Учителя пока не знают точную причину случившегося. Говорят, что скорее всего, виноват компьютерный сбой.

Известно, что его жертвами стали десятки выпускников из школ №56, №10 и Академического лицея.

Ребята уже подали апелляцию. Оспорить результаты они смогут 26-27 июня.

https://www.chel.kp.ru/